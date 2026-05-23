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Los Javis triunfan en Cannes con 'La bola negra' y ganan el premio a mejor dirección

La película sobre Lorca, la memoria homosexual y la España silenciada comparte el galardón con Pawel Pawlikowski.

'Los Javis' junto a Pen&eacute;lope Cruz

'Los Javis' junto a Penélope CruzEUROPAPRESS

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Irene Delgado
Publicado:

Los Javis ya forman parte de la historia reciente del Festival de Cannes. Javier Ambrossi y Javier Calvo ganaron este sábado el premio a mejor dirección de la 79ª edición del certamen francés por La bola negra, galardón que compartieron ex aequo con el cineasta polaco Pawel Pawlikowski, director de Fatherland.

El reconocimiento sitúa a los creadores españoles en una posición destacada dentro del cine europeo y les une además a uno de sus grandes referentes, Pedro Almodóvar, que obtuvo el mismo premio en 1999 con Volver.

Una historia sobre Lorca y la memoria silenciada

La bola negra es un drama que explora la homosexualidad en España durante el último siglo a través de distintas líneas temporales ambientadas en 1932, 1937 y 2017. La película parte de una obra inacabada de Federico García Lorca y construye un relato sobre el deseo, la represión, la Guerra Civil y los afectos ocultos.

El corazón de la historia gira en torno a Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y pareja del poeta granadino, interpretado por Miguel Bernardeau. El filme también toma referencias de La piedra oscura, de Alberto Conejero, e incorpora correspondencia real entre Lorca y Rapún.

La producción ha contado con un importante trabajo de documentación histórica, asesoramiento especializado y recreación de época, desde el vestuario y las localizaciones hasta las costumbres y el lenguaje de cada etapa.

Ovación en Cannes

La presentación de la película en Cannes estuvo marcada por una larga ovación del público y la emoción del equipo. Entre los asistentes destacó Penélope Cruz, visiblemente emocionada durante la proyección.

Horas antes del estreno oficial, Ambrossi y Calvo acudieron de madrugada al Gran Teatro Lumière para supervisar personalmente los últimos detalles técnicos de imagen y sonido. Un gesto que refleja el nivel de implicación con el que ambos afrontan cada proyecto.

Estreno y distribución

La bola negra llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre. Además, Netflix adquirió los derechos de distribución de la película en Estados Unidos durante el festival.

Los Javis, con este nuevo trabajo, amplían el universo creativo que comenzaron con títulos como La llamada, Paquita Salas o La Mesías, ahora con una producción de mayor escala y una clara vocación internacional. Ambos han defendido en varias ocasiones la necesidad de que las historias LGTBIQ+ ocupen espacios centrales dentro de la gran industria audiovisual y no queden relegadas a propuestas minoritarias.

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