Los Javis se convierten en el auténtico fenómeno de Cannes

Los Javis han vuelto a superarse, han firmado la página más brillante de su historia. Recibieron el premio al mejor director por 'La Bola Negra' en la 79 edición del Festival de Cannes.

'La bola negra' es un drama que refleja la sombra de Federico García Lorca con la sexualidad. Cuenta tres historias entrelazadas de homosexules en tres épocas distintas, 1932, 1937 y 2017.

Emocionados y envueltos en el fervor del público y la crítica, Javier Calvo y Javier Ambrossi subieron al escenario donde pronunciaron una palabras que han calado mucho: "'La bola negra' es algo que llevamos dentro con nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una verguenza, que no nos la podemos quitar de dentro, porque nos la han metido dentro, no la han programado, está ahí dentro. Solo quiero en cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine ayude a eso", manifestaba Calvo.

Recibieron un aplauso unánime de la industria que confirma lo inevitable, su talento ha roto moldes y emocionado a generaciones: "Estoy muy feliz, también por lo que representa -declaraba Ambrossi- para los directores jóvenes, para los directores queer, para las nuevas voces, para los directores de España".

Calvo añadía: "Para mi Cannes es fuerza, es una inspiración que me dice sigue por ahí. Es un buen camino, tienes una voz".

Es el mismo galardón que logró su querido y admirado Pedro Almodovar con "Todo sobre mi madre" en 1999, le han recordado al recoger el trofeo, y se refirieron a él como "maestro".

Les precedió en el premio el gran Luis Buñuel en 1950 con "Los olvidados"

Acompañados y arropados por Penélope Cruz, profundamente emocionada escuchaba, aplaudía y posaba con el tamdem de directores. Ella también brilla en la película, es una cupletista en la Guerra Civil, interpreta a una cantante que anima a las tropas.

Con el premio en la mano, explicaban: "Estamos procesando aún el estreno y nos ha llegado esto. Tenemos que tomarnos un segundo para digerirlo. Además el de direcciçón es un premio muy contundente".

Los Javis han confirmado que seguirán trabajando juntos, aunque se hayan separado sentimentalmente, y que ya están trabajando en el próximo proyecto, que seguramente será en inglés y en español: "Puede que pronto demos una sorpresa", han dicho.

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