El politólogo Tarek Jaziri-Aroja cree que Rufián ahora "está en una tendencia ascendente" y dice que lo que propone es "ser estratégico"

La política española es un hervidero. Por un lado las diferentes citas electorales con las consecuencias de sus resultados y por otro las numerosas polémicas que acaparan los focos en las últimas semanas. Noticias de la Mañana ha hablado con el politólogo Tarek Jaziri-Aroja.

Justo la pasada noche Emiliano García-Page, voz crítica de Pedro Sánchez dentro del PSOE, fue a divertirse a El Hormiguero y se pronunció sin tapujos asegurando que su relación con el presidente del Gobierno era escasa y que su papel político pasará a la historia "de forma muy diferente a como él le gustaría". Además, defendió a Felipe González.

"No es ninguna sorpresa. Él hace el cálculo de hasta qué punto ser cercano a Pedro Sánchez le puede beneficiar en Castilla La Mancha o no. Castilla La Mancha es una región un poco más a la derecha que otras regiones y la dinámica que hay ahí respecto a la posición de Emiliano García Page con el PSOE nacional es parecida a la que vemos, por ejemplo, en Andalucía y Extremadura con María Guardiola o Moreno Bonilla respecto al PP nacional, donde esos candidatos se mueven un poquito más a la izquierda porque saben que su región y, el votante mediano, está un poco más a la izquierda que el votante mediano a nivel nacional" explica Jaziri-Aroja.

Preguntado por el papel que podría jugar el presidente autonómico tras la etapa de Sánchez asegura que "es una incógnita. Es verdad que Emiliano García Page es una figura dentro de los varones socialistas que más tiempo lleva ahí, es conocido a nivel nacional, pero luego todo depende de muchas dinámicas internas, de la ambición que él tenga... Es una incógnita, no tenemos datos a nivel de apoyo dentro de los partidos, que fuerza tiene esa corriente dentro del partido socialista".

También se le preguntó por la iniciativa que parece haber tomado Gabriel Rufián a la hora de unificar a la izquierda. "Por fin, Rufián va concretando un poco cuál es su idea, que era una incógnita" apunta el politólogo para después añadir: "Igual lo más estratégico era presentarse en algunos sitios separados, juntos o no presentarse".

Rufián expresó que su intención era ganar a Vox "provincia a provincia". "Para ser honesto, los datos que hemos visto de transferencia de votos del bloque de izquierdas a VOX son bastante pequeños, es decir, VOX, obviamente, obtiene muchos más votos del PP y de la abstención y otros partidos. Ahora bien, lo que propone Rufián es ser estratégico básicamente. Es decir, hacer el cálculo de en la región X si vamos juntos, cuántos votantes ganamos y cuántos perdemos. ¿Ganaríamos un escaño más o se quedaría todo igual? Si en esta otra región vamos separados, nos beneficia más porque moviliza diferentes tipos de votantes o es mejor ir juntos, ganar fuerza y ganar un escaño extra", indica.

A la pregunta: ¿Piensas que su mayor hándicap es que sea un líder independentista? "No estoy tan seguro, la verdad. Según varios datos, se veía que Rufián estaba ganando muchos apoyos a nivel nacional. Está en una tendencia ascendente, por lo que es posible que el electorado más de izquierdas haya pasado página del capítulo independentista y del rol de Rufián como independentista, y ahora tenga una perspectiva más nacional y programática".

