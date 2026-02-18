Rufián pide unidad a la izquierda y una lista única por provincia: "No quiero ilusionar, quiero ganar"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" para construir una izquierda alternativa y lograr que se presente la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia.

"Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas", ha dicho el independentista. Su objetivo no es otro que "ganar provincia a provincia escaños a Vox", porque a su juicio si la izquierda no renace "se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible".

"Cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos"

Dice Rufián que este objetivo se puede cimentar en cuatro ejes fundamentales y articular en el Congreso un grupo interparlamentario común y coordinado para alcanzar acuerdos sobre futuras leyes. Su idea la ha resumido con la siguiente frase: "Cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos".

Lo ha dicho durante su acto en la Sala Galilelo Galilei junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro'. Allí ha proclamado que no quiere "ilusionar sino ganar" y que eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista. Ante un auditorio de 500 personas, el diputado ha enfatizado que la izquierda tiene que hacer "algo diferente" de cara al futuro.

Podemos, "imprescindible"

Quien no ha acudido al acto es la vicepresidenta Yolanda Díaz, fundadora de Sumar; tampoco coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. En cuanto a Podemos, Rufián ha recalcado durante el coloquio que ese partido es "uno de los elefantes en la habitación" del espacio progresista y ha proclamado que, para él, "han sido, son y serán una organización imprescindibles" para el país.

Precisamente Podemos es una de las organizaciones, al igual que Bildu o BNG, que no ha enviado representantes al evento y que se ha desmarcado de la propuesta de unidad de Rufián, una iniciativo que tampoco ha sido respaldada por su propio, ERC. De forma velada, ante el rechazo de la dirección de su partido a sus propuestas de que la izquierda se una, ha apostillado: "Aunque me vaya a casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, me da igual".

"No es el quién, es el cómo"

Gabriel Rufián ha defendido que el debate en el espacio progresista no debe centrarse en "el quién", sino en el "cómo" articular una estrategia que permita maximizar escaños. El portavoz parlamentario de ERC considera que la clave está en que las distintas fuerzas de izquierda sean capaces de renunciar a competir entre sí en cada circunscripción para concurrir en una única candidatura.

A su juicio, la victoria frente a la ultraderecha no llegará con "discursos de puta madre", sino con eficacia y pragmatismo. Rufián cuestiona el sentido de que existan "14 izquierdas defendiendo lo mismo" y compitiendo en el mismo territorio, algo que, aunque reconoce que es "antiaparato", cree que debe evitarse para no fragmentar el voto.

El dirigente republicano ha apelado a un gesto de generosidad "inédito" dentro del bloque progresista, subrayando que la derecha no se presenta dividida a las elecciones. Por ello, plantea acuerdos concretos por territorios, como decidir quién encabeza la candidatura en provincias como Lugo, Girona o Sevilla, o incluso que ERC pudiera concurrir junto a Compromís en la Comunidad Valenciana.

Cree que la unidad "son lentejas"

"Yo pido esto porque son lentejas... nunca mejor dicho Sumar, o no", ha ironizado sobre el espacio a la izquierda del PSOE. En ese sentido, ha advertido de que un PSOE "exigido y sometido" por las fuerzas progresistas del bloque de investidura puede acabar siendo equivalente al PP si no existe una presión efectiva desde la izquierda.

Rufián ha insistido en que su objetivo no es gobernar, sino que "se gobierne mejor", y ha defendido que una mayor fortaleza del bloque progresista permitiría también "un PSOE mejor".

"No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior"

Para el portavoz de ERC, el momento exige pragmatismo y no competir por ver "quién es más puro", ante el riesgo de que el líder de Vox, Santiago Abascal, llegue a ser ministro del Interior. "No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior", ha sentenciado, preguntándose de qué serviría que a formaciones como BNG, Bildu o ERC les vaya bien electoralmente si el bloque conservador alcanza el poder.

Como ejemplo de los riesgos de la fragmentación, ha señalado los resultados de las últimas elecciones en Aragón, donde la división de candidaturas perjudicó al espacio progresista. Aunque no plantea que nadie renuncie a sus siglas, sí reclama acuerdos estratégicos para evitar que la dispersión del voto favorezca a la derecha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.