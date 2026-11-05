Rocío de Meer (Vox) carga contra Transportes: "Piensan que su trabajo es provocar crímenes e ir a los funerales de Estado"

"Es imposible callar al escuchar con indignación al Partido Popular y a VOX convertir el dolor en munición electoral". Esta es la sensación que manifestaba el exministro de Transportes José Luis Ábalos ante la situación de los últimos días, en un comunicado que compartía desde la cárcel a través de sus redes sociales. Por ello, aseguraba que se veía obligado a desvelar lo que se encontró cuando llegó al Ministerio. Según comenta, a su llegada al cargo en 2018 se le comunicó que la Comisión Europea iba a hacer público un informe demoledor sobre la alarmante falta de seguridad ferroviaria en España durante la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy, elaborado a raíz del accidente ferroviario de Angrois.

Por alusiones, la diputada de Vox Rocío de Meer respondía desde el plató. Para ella, ha quedado claro que "algunos piensan que su trabajo es provocar este accidente con esa dejadez y con los ministros que hemos tenido". Haciendo alusión a la DANA de Valencia, mencionaba que lo que se está viviendo no tiene que ver con una lluvia torrencial, sino que "hemos visto una serie de señores que colocaban a Jessica en Adif en lugar de a ingenieros de Caminos", refiriéndose a la expareja del exministro Ábalos.

"Algunos piensan que su trabajo es provocar esos crímenes, vestirse de luto e ir a los funerales de Estado y que los demás tenemos que estar calladitos", se quejaba, negándose a permanecer en silencio y pidiendo "reparación para las víctimas, justicia y dejarles vivir el luto en soledad".

"¿Empatía para la dignidad del pitbull del Congreso?"

De Meer rechazaba que la empatía fuera dirigida hacia la dimisión de Puente en este contexto, a quien tildaba de ser "el pitbull del Congreso". "No era un ministro al que le preocuparan los españoles, la seguridad de las vías ni la gestión", sentenciaba.

Tras estas palabras de la diputada de Vox, la expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Susana Díaz, consideraba que decir que "se provocan asesinatos queriendo y a sabiendas" era un "exceso que ni siquiera una campaña electoral puede justificar". Díaz aseguraba que no le nacía decir "esas barbaridades" por respeto a las víctimas, aunque sí pedía que se asumieran responsabilidades.

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