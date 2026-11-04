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Miguel Ángel Revilla pronostica la derrota de Pedro Sánchez tras el accidente de Urda: "Si no hubiera ocurrido, sería el más votado"

Miguel Ángel Revilla ha visitado El Hormiguero y, durante la entrevista, ha hecho sus apuestas sobre los resultados de las inminentes elecciones del 29-N.

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

El regreso de Miguel Ángel Revilla está dejando declaraciones de lo más polémicas. Y es que si algo caracteriza al expresidente de Cantabria es la absoluta ausencia de pelos en la lengua, genere los enemigos que genere en el proceso.

Sus dardos directos a Donald Trump al arrancar la entrevista no ha sido más que la punta del iceberg. Su punto de vista de la actualidad ha atravesado múltiples temas que Pablo Motos no dudaba en plantear, como bien ha sido el caso de las elecciones del 29-N.

Revilla ha querido, en primer lugar, mandar un mensaje de apoyo y de empatía a las víctimas del accidente de tren en Urda. Un duro impacto para la sociedad que tiene claro que va a influir directamente en el resultado electoral. "Si no hubiera ocurrido esa catástrofe te hubiera dicho que Pedro Sánchez era el más votado, sin duda ninguna", ha explicado: "Ahora, no va a tener la hecatombe que vaticinan las encuestas estas, pero yo creo que no va a ganar".

De igual modo, el expresidente ha dejado clara su preocupación sobre el posible mandato de Feijóo sin los apoyos suficientes como para presidir por cuenta propia, dejando la vicepresidencia a Santiago Abascal.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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