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"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, ha hecho una conexión con Cristina Pardo durante La Mesa de este miércoles para hablar sobre la dimisión de Óscar Puente y el trágico accidente de Urda.

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

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Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, ha querido pronunciarse en el programa de La Mesa de este miércoles sobre el trágico accidente ocurrido hace tan solo una semana en Urda y sobre la reciente dimisión de Óscar Puente como ministro de transporte.

Para el andaluz, ni la dimisión de Puente ni del Presidente de Adif son suficientes porque "es tanto el dolor que se ha infringido a muchísimas familias que el accidente de Adamuz tendría que haber ocasionado en ese mismo momento la dimisión del ministro Puente".

Juanma Moreno también ha asegurado que a día de hoy no se subiría a este medio de transporte porque considera que todavía hay muchas irregularidades y entiende perfectamente el miedo generalizado a subirse a un tren. Escucha todo lo que ha comentado al respecto en el vídeo de arriba.

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