Aplazado el Granada - Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel

El partido entre el Granada y el Tenerife, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, fijado para el sábado 7 de noviembre en el Nuevo Los Cármenes, ha sido aplazado por la muerte del delantero Jesús de Miguel, según informó este miércoles el club granadino.

"Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado", informa el Granada CF.

El club nazarí indica que "la nueva fecha para la disputa del encuentro queda pendiente de confirmación próximamente".

Por último, el Granada "reitera su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

"Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto"

El CD Tenerife había solicitado a LaLiga y la RFEF aplazar el encuentro contra el Granada, para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero Jesús de Miguel, fallecido a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra.

El máximo accionista del club, Rayco García, en una entrevista con la cadena SER, confesó que no logra asimilar la muerte de Jesús de Miguel y que pasó "el día más duro" de toda su vida.

El Tenerife tendría que haber jugado este sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada a lasa 21:00 horas, pero ese mismo día, a las 18:00 horas (horario de Canarias), se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López el acto de homenaje y despedida a De Miguel.

"Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática. Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso", apuntó Rayco García en la cadena Ser.