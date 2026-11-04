Miguel Ángel Revilla, preocupado porque Vox privatice la sanidad y la educación: "Todo es un derecho hasta que deja de serlo"

El Hormiguero ha vuelto a vivir una noche especial con la visita de Miguel Ángel Revilla, uno de los grandes amigos del programa. Junto a Pablo Motos, el político ha repasado la actualidad política y económica de nuestro país, además de hablarnos de su nuevo libro.

Durante la entrevista, Miguel Ángel Revilla ha pronosticado que, a pesar de perder votos con respecto a las anteriores elecciones, Feijóo será el próximo Presidente del Gobierno, pero se verá obligado a pactar con un Santiago Abascal cada vez más fuerte.

Lo que a Revilla le preocupa especialmente con Abascal como vicepresidente es que se privaticen cosas tan básicas como la sanidad, la educación y las pensiones. "Todo es un derecho hasta que deja de serlo", ha puntualizado. Escucha todo lo que ha comentado al respecto en el vídeo de arriba.