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Miguel Ángel Revilla, preocupado porque Vox privatice la sanidad y la educación: "Todo es un derecho hasta que deja de serlo"

Miguel Ángel Revilla pronostica que Santiago Abascal será el vicepresidente del Gobierno al pactar con Feijóo y le preocupa especialmente que la sanidad y la educación dejen de ser públicas en nuestro país.

Miguel Ángel Revilla, preocupado porque Vox privatice la sanidad y la educación: "Todo es un derecho hasta que deja de serlo"

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El Hormiguero ha vuelto a vivir una noche especial con la visita de Miguel Ángel Revilla, uno de los grandes amigos del programa. Junto a Pablo Motos, el político ha repasado la actualidad política y económica de nuestro país, además de hablarnos de su nuevo libro.

Durante la entrevista, Miguel Ángel Revilla ha pronosticado que, a pesar de perder votos con respecto a las anteriores elecciones, Feijóo será el próximo Presidente del Gobierno, pero se verá obligado a pactar con un Santiago Abascal cada vez más fuerte.

Lo que a Revilla le preocupa especialmente con Abascal como vicepresidente es que se privaticen cosas tan básicas como la sanidad, la educación y las pensiones. "Todo es un derecho hasta que deja de serlo", ha puntualizado. Escucha todo lo que ha comentado al respecto en el vídeo de arriba.

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