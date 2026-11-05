Accidente trenes
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Guardia Civil escolta el traslado de 3 vagones más desde Urda a Villaseca
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes de Urda, en Toledo.
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A más de una semana del accidente de trenes de Urda y con un nuevo ministro al frente de Transportes, el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y nuevo titular del que era el ministerio de Óscar Puente, Carlos Cuerpo, ha tomado como primera decisión el cese del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, señalado tanto fuera como dentro de la empresa como uno de los responsables del grave deterioro que ha sufrido el sistema ferroviario en los últimos años.
La decisión, que al parecer se ha producido después de que Marco de la Peña pusiera su cargo a disposición de Cuerpo, llega tras una jornada marcada en rojo por el ya expresidente de Adif, después de la dimisión ayer de su principal valedor, el exministro Óscar Puente. Su superior asumió ayer la responsabilidad política por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), pero omitió la responsabilidad de su principal técnico en materia de seguridad de las infraestructuras ferroviarias. En la última semana, Marco de la Peña apenas ha dado explicaciones sobre el accidente o sobre la pérdida de confianza social en la seguridad del ferrocarril.
"Mañana me reuniré con los sindicatos para negociar la huelga de maquinistas", decía Cuerpo ante las tres jornadas de huelga convocadas para las próximas semanas. El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado paros para los días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una huelga el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.
Las familias creen que la dimisión de Puente llega tarde
Mientras se suceden los cambios en Transportes, las víctimas de otros accidentes ferroviarios también han querido pronunciarse. La plataforma de afectados por el accidente del Alvia de Angrois, ocurrido en julio de 2013, ha solicitado una reunión con Cuerpo.
Su presidente, Jesús Domínguez, ha asegurado que "si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente", en referencia a la tragedia de Urda. Además, ha advertido de que el sistema ASFA no debería utilizarse como respaldo para trenes que circulan a 200 kilómetros por hora.
Por su parte, las familias y los supervivientes de Urda consideran que la dimisión de Puente llega tarde y reclaman que se depuren responsabilidades. La preocupación por la seguridad ferroviaria continúa mientras 34 personas permanecen hospitalizadas, cinco de ellas en la UCI.
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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Ábalos afirma que el PP le dejó una red ferroviaria con una "alarmante falta de seguridad"
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, que cumple una condena de 24 años de prisión por el 'caso Mascarillas', asegura que el PP le dejó una red ferroviaria con una "alarmante falta de seguridad" y acusa a esta fuerza política y a Vox de convertir "el dolor en munición electoral" tras el accidente de Urda (Toledo).
Así lo indica en un mensaje publicado en 'X' en la cuenta 'En el nombre de Ábalos', que gestiona su entorno, en el que se refiere al accidente de Urda e indica que hasta ahora ha guardado silencio "por respeto a quienes hoy sufren".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los hospitalizados en Castilla-La Mancha bajan a 20, con 4 en UCI
El número de pacientes ingresados en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) hoy ha descendido a 20, ya que en las últimas 24 horas se han dado dos altas a pacientes que han sido trasladados a Madrid, y del total, cuatro personas están en la UCI estabilizados.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que a las 8:30 horas de este jueves 20 personas permanecen ingresadas en cuatro hospitales de la región, de los 110 hospitalizados iniciales en seis centros del Sescam, lo que supone que 90 personas han sido dadas de alta.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo se reúne con los sindicatos por las huelgas previstas en los próximos días
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se se reúne hoy con los sindicatos que representan al sector ferroviario tras asumir ayerr el cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria, después de la dimisión de Óscar Puente.
El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El mantenimiento de la alta velocidad necesita 10.000 millones en 10 años
El Comité de Seguimiento del Accidente de Urda, constituido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el pasado 28 de octubre, ha advertido de que el mantenimiento de la alta velocidad ferroviaria necesita 10.000 millones de euros en la próxima década.
El portavoz del Comité, Iñaki Barrón, ingeniero de caminos y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha advertido de que "el sistema ferroviario español ha perdido credibilidad, eficacia y muchísimas de las cualidades que le hicieron ser un referente mundial y que hay que recuperar".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Agencia Ferroviaria de la UE dará apoyo técnico en la investigación del accidente de Urda
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés) ofrecerá apoyo técnico en la investigación sobre el accidente ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), cuando el choque de dos trenes de alta velocidad dejó 69 muertos, según ha anunciado este miércoles la Comisión Europea.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Ouigo prolonga la cancelación de sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el día 15
Ouigo prolongará la cancelación de sus trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta "al menos" el próximo 15 de noviembre de este año, según ha informado este miércoles. "Debido al cierre de la línea ampliamos la cancelación de nuestros trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el domingo 15 de noviembre. En coordinación con Adif seguimos pendientes del restablecimiento de la circulación en esta ruta de alta velocidad", ha publicado en un mensaje en la red social X.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Bruselas ve "muy preocupante" dos accidentes en 9 meses e insta al rápido despliegue del ERTMS en toda la UE
El comisario de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha admitido este miércoles desde Bruselas que ve "muy preocupante" que se hayan producido dos accidentes graves en la alta velocidad española en apenas nueve meses, en referencia a los accidentes de Adamuz y Urda, al tiempo que ha pedido tiempo para que la investigación determine las causas y ha urgido al despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico (ERTMS) "lo más rápido posible en todas las líneas".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El presidente de Adif dimite ante Carlos Cuerpo
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado su renuncia ante Carlos Cuerpo, nuevo responsable de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. El ministro ha considerado "acertada" la decisión, cuyos motivos serían similares a los esgrimidos por el exministro.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Catedral de Toledo acogerá el martes, 10 de noviembre, el funeral por las 69 víctimas
El funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará el próximo martes 10 de noviembre en la Catedral de Toledo. Los Reyes, Emiliano García-Page y una destacada representación de la Iglesia española acompañarán a los familiares en este homenaje, que se adelanta dos días respecto a la fecha prevista inicialmente.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El accidente de Urda cambia la agenda electoral del PSOE
La tragedia ferroviaria de Urda ha desplazado otros asuntos que habían protagonizado la precampaña socialista. Tras el accidente, Pedro Sánchez adoptó un perfil institucional y centró sus intervenciones en la respuesta del Gobierno. Con el paso de los días, volvió a introducir mensajes relacionados con la gestión de los servicios públicos. La posterior dimisión de Óscar Puente ha abierto otra etapa en el debate político previo a las elecciones.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los peritos del accidente de Adamuz descubren que sigue habiendo fallos en el tramo del descarrilamiento
Los peritos judiciales alertan de nuevas deformaciones en la vía del AVE de Adamuz, similares a las que provocaron el accidente que dejó 46 víctimas mortales. Adif plantea ahora reparaciones de urgencia en varios tramos que habían sido renovados a finales de 2025, mientras avanza la investigación judicial sobre las causas de la tragedia.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Carlos Cuerpo se reúne hoy con los sindicatos ferroviarios para frenar la huelga
Carlos Cuerpo se estrena en el ministerio de Transportes con un cese y arranca su agenda con una reunión con los sindicatos de maquinistas para intentar frenar la huelga que hay prevista para los próximos días. El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Buenos días, empezamos la cobertura
Empezamos la cobertura con todas las últimas noticias relacionadas con el accidente ferroviario de Urda. Te lo contamos en directo, minuto a minuto.
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