Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Guardia Civil escolta el traslado de 3 vagones más desde Urda a Villaseca

A más de una semana del accidente de trenes de Urda y con un nuevo ministro al frente de Transportes, el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y nuevo titular del que era el ministerio de Óscar Puente, Carlos Cuerpo, ha tomado como primera decisión el cese del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, señalado tanto fuera como dentro de la empresa como uno de los responsables del grave deterioro que ha sufrido el sistema ferroviario en los últimos años.

La decisión, que al parecer se ha producido después de que Marco de la Peña pusiera su cargo a disposición de Cuerpo, llega tras una jornada marcada en rojo por el ya expresidente de Adif, después de la dimisión ayer de su principal valedor, el exministro Óscar Puente. Su superior asumió ayer la responsabilidad política por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), pero omitió la responsabilidad de su principal técnico en materia de seguridad de las infraestructuras ferroviarias. En la última semana, Marco de la Peña apenas ha dado explicaciones sobre el accidente o sobre la pérdida de confianza social en la seguridad del ferrocarril.

"Mañana me reuniré con los sindicatos para negociar la huelga de maquinistas", decía Cuerpo ante las tres jornadas de huelga convocadas para las próximas semanas. El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado paros para los días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una huelga el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.

Las familias creen que la dimisión de Puente llega tarde

Mientras se suceden los cambios en Transportes, las víctimas de otros accidentes ferroviarios también han querido pronunciarse. La plataforma de afectados por el accidente del Alvia de Angrois, ocurrido en julio de 2013, ha solicitado una reunión con Cuerpo.

Su presidente, Jesús Domínguez, ha asegurado que "si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente", en referencia a la tragedia de Urda. Además, ha advertido de que el sistema ASFA no debería utilizarse como respaldo para trenes que circulan a 200 kilómetros por hora.

Por su parte, las familias y los supervivientes de Urda consideran que la dimisión de Puente llega tarde y reclaman que se depuren responsabilidades. La preocupación por la seguridad ferroviaria continúa mientras 34 personas permanecen hospitalizadas, cinco de ellas en la UCI.

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