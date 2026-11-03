La acampada de Sol llega a su fin con polémica: un herido grave y denuncias de golpes y gas pimienta

La acampada de la Puerta del Sol ha llegado a su fin después de 38 días. La Policía Nacional ha desalojado durante la madrugada de este martes a las personas que todavía permanecían en el campamento instalado en el centro de Madrid para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. El operativo, en el que han participado alrededor de 400 agentes, se ha saldado con dos detenidos por resistencia a la autoridad y un herido grave durante los trabajos posteriores de retirada de las tiendas.

Según la información trasladada en directo en 'Espejo Público', la intervención policial comenzó durante la madrugada y permitió desalojar a unas 334 personas. De ellas, entre 50 y 60 participaban en la acampada reivindicativa, mientras que el resto eran personas sin hogar que también pernoctaban en la plaza.

Un herido grave durante la retirada de las tiendas

El incidente más grave se ha producido cuando los servicios de limpieza han comenzado a retirar las estructuras que todavía quedaban en la plaza. Una de las palas de la maquinaria pesada habría levantado una tienda de campaña en cuyo interior permanecía una persona, que resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital en estado grave.

Según el relato ofrecido en el programa, el operario que manejaba la maquinaria también tuvo que recibir atención psicológica tras lo ocurrido.

El suceso ha marcado una mañana de gran movimiento en la Puerta del Sol, donde los servicios municipales han trabajado para retirar los restos del campamento. Camiones y maquinaria pesada han cargado las tiendas, las estructuras y los residuos acumulados durante las semanas de protesta.

La plaza ha permanecido cortada durante parte de la mañana, con presencia policial para garantizar la seguridad de los operarios. A medida que avanzaban las tareas de limpieza, los trabajadores han ido despejando el espacio hasta permitir de nuevo el tránsito por la zona.

La Delegación del Gobierno defiende el desalojo

La Delegación del Gobierno en Madrid ha explicado que el desalojo se ha llevado a cabo después de que los organizadores comunicaran que daban por finalizada la reivindicación y ante la existencia de presuntos hechos delictivos e incidentes.

En un comunicado, la institución ha señalado que la actuación se desarrolló de manera progresiva y gradual, sin violencia durante la intervención policial, y que su objetivo era proteger a las personas y los bienes, garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales y recuperar el uso habitual de la Puerta del Sol.

Sin embargo, algunos de los acampados han denunciado golpes y el uso de gas pimienta durante el operativo. Estas acusaciones contrastan con la versión oficial sobre el desarrollo del desalojo.

Ayuso: "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado sobre el desalojo en sus redes sociales. "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles", ha escrito, acompañando su mensaje con la frase "O comunismo o libertad".

El desalojo pone fin a más de cinco semanas de protesta en uno de los espacios más emblemáticos de Madrid. Mientras la plaza recupera progresivamente su actividad habitual, el balance de la intervención queda marcado por las dos detenciones y, especialmente, por el estado grave de la persona herida durante la retirada de las tiendas.

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