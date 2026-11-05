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Hoy, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes serán los protagonistas en El Hormiguero

Los actores acuden juntos por primera vez para presentar el nuevo proyecto en el que se han adentrado.

Karra Elejalde y Álvaro Cervantes en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Karra Elejalde y Álvaro Cervantes, dos de los actores más reconocidos del panorama cinematográfico español. Ambos visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus últimos proyectos y compartir algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de sus respectivas trayectorias. Una ocasión para conocer de cerca a dos intérpretes de diferentes generaciones que han dejado su huella en el cine y la televisión de nuestro país.

Durante la entrevista, los actores repasarán algunos de los momentos más destacados de sus carreras y compartirán anécdotas de sus experiencias delante de las cámaras. Además, mostrarán su lado más personal en una conversación en la que el cine, el humor y las historias de rodaje serán protagonistas.

Sobre ellos:

Karra Elejalde cuenta con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, y ha sido reconocido con dos premios Goya por sus interpretaciones en También la lluvia y Ocho apellidos vascos. Por su parte, Álvaro Cervantes se ha consolidado como uno de los actores más destacados de su generación gracias a su participación en películas y series como Tres metros sobre el cielo, El tiempo que te doy y Sorda.

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