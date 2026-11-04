Jesús Owono "está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo"

Una tragedia total, un inmenso dolor y una tristeza infinita. La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha sumado en un luto total al mundo del futbol, una muerte que llegaba tras el fortísimo golpe que sufrió el futbolista madrileño de 30 años en un balón dividido frente a Jesús Owono, portero del Andorra, en el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Solo unas horas después, el club tinerfeño confirmaba la muerte de Jesús de Miguel en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, centro al que fue trasladado de urgencia.

El presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), Venancio Tomás Ndong Micha, ha lamentado lo ocurrido en una carta publicada en la página web de la FEGUIFUT en la que también señalan que Jesús Lazaro Owono "como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo".

"Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mío propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida. El fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo. Queremos hacer llegar nuestro abrazo más solidario a su familia, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, quienes atraviesan horas de una tristeza indescriptible", indica Venancio Tomás Ndong Micha.

El presidente de la FEGUIFUT también señala que Jesús Owono, portero del Andorra e internacional ecuatoguineano "está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo" la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.

"Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo. Desde la Federación Ecuatoguineana de Futbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca", explica Venancio Tomás Ndong Micha en la carta publicada en la página web de la FEGUIFUT.

La posible sanción deportiva a Owono

Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión en la recta final del partido CD Tenerife - Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.

El jugador del Tenerife, que ingresó en urgencias en el hospital Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, falleció este martes a primera hora de la mañana. El Comité de Competición de la RFEF, en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata las sanciones derivadas del epígrafe 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.

"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", señala el artículo.

Carta íntegra de la FEGUIFUT a raíz de la muerte de Jesús de Miguel