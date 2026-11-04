Fallece la abuela de las hermanas Pombo mientras toda la familia se encontraba de viaje

La familia Pombo ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuela Teresa. Una triste pérdida para todos ellos, que ha llegado en un momento especialmente inesperado, mientras disfrutaban de unos días juntos en México para celebrar el Día de los Muertos.

La noticia ha obligado a la familia a poner fin antes de lo previsto a su escapada y regresar a Madrid. Allí les toca afrontar la despedida de una persona muy especial para todos ellos, a quien María Pombo se ha referido cariñosamente como su "abuela del alma", y encontrar consuelo en los recuerdos compartidos.

Desde Novamás queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia en estos momentos difíciles. En este artículo, repasamos los mensajes que han compartido las hermanas Pombo tras la pérdida, así como la estrecha relación que mantenían con su abuela.

Los comunicados

María Pombo, la pequeña de las hermanas y la que más seguidores reúne en Instagram, compartió por historias cómo conocieron la noticia del fallecimiento de su abuela: "Y en medio de estos días tan especiales, descubriendo cómo mantener vivos en el recuerdo a quienes ya no están, recibimos la llamada que menos esperábamos…".

Tras esta breve reflexión, María añade: "Qué paradójica es la vida. Justo aquí, viviendo el Día de los Muertos, nos toca despedirnos de mi abuela del alma", expresando que la pérdida de Teresa ha sido un golpe duro para todos.

Mensaje de María Pombo por el fallecimiento de su abuela Teresa | Instagram

Marta, la hermana mediana y también influencer, compartió una foto de un atardecer junto a un mensaje conmovedor: "Volvemos a Madrid con una de las noticias más tristes y que menos esperábamos justo en este momento…", expresa. "Abuela, te vamos a echar demasiado de menos", añade.

Mensaje de Marta Pombo por el fallecimiento de su abuela Teresa | Instagram

También ha compartido una instantánea donde aparecen juntas, Marta dándole un beso en la mejilla a su abuela: "No sé decirte adiós abuela…", escribe. Finalmente, sube a sus historias un reel del Día de los Muertos que vivieron en México, con la misma reflexión que María: "Que irónico que te hayas ido justo cuando aprendíamos a celebrar así la muerte".

Mensaje de Marta Pombo por el fallecimiento de su abuela Teresa | Instagram

Lucía, la mayor de las hermanas, por su parte, se ha limitado a resubir la historia del atardecer de Marta y otra que subió su hermana Gabriela, donde aparece junto a su hermana mediana y con el mensaje: "Un viaje que nos guardamos en el corazón".

Mensaje de Gabriela por el fallecimiento de su abuela Teresa | Instagram

Además, la piloto ha republicao dos publicaciones sobre el duelo: una relacionada con el día de los muertos, y otra sobre el sentimiento del duelo, que nunca desaparece.

La relación abuela nietas

Lucía, Marta y María tenían una relación muy estrecha con su abuela, con quien pasaban mucho tiempo. Así lo mostraban en redes sociales, sobre todo Lucía, quien compartía los tiempos de llamada que mantenía con Teresa.

Las influencers siempre destacaban el buen humor, la fortaleza y la vitalidad que desprendía. Además, siempre han dicho que nunca dudó en participar en la docuserie del clan, un proyecto que parecía estar en marcha para una nueva temporada, en la que viajaban a Barcelona para conocer mejor, justamente, la familia de Teresa.

Aunque esta partida haya sido del todo repentina, las hermanas se sienten muy afortunadas de que su abuela haya estado presente en todos los pasos importantes que han dado, sobre todo en sus bodas y en la llegada de sus hijos. Y es que Teresa ha tenido 7 bisnietos: Martín, Vega y Mariana por parte de María, Matilda, María y Candela por parte de Marta, y Lola Belén por parte de Lucía.