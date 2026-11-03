"Óscar Puente es un niño mimado y se cree la persona más importante del mundo": Francisco Igea anuncia que votará si el ministro no dimite

El ministro de Transportes está en el punto de mira desde hace un tiempo, pero especialmente desde el pasado miércoles, cuando se produjo el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Hoy, el titular del ministerio comparece tras el Consejo de Ministros y, por la tarde, lo hará en la Diputación Permanente. Ambas declaraciones públicas girarán en torno a la gestión de la tragedia.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, considera que el resto de partidos no deberían acudir a la Diputación Permanente, ya que, para él, solo hay dos preguntas y no cree que las pueda responder la misma persona: "¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué no se ha hecho hasta ahora?".

"La prevención está concenada al fracaso"

Igea compara los protocolos de prevención, que cree que "no inauguran nada", con la medicina preventiva: "Está condenada al fracaso porque si lo haces bien no pasa nada y no hay noticia, y si lo haces mal es un fracaso". Para él, pasa lo mismo con la seguridad, donde cree que se toman decisiones con el objetivo de ganar un relato.

El exvicepresidente castellanoleonés exige que "si el sistema no funciona, se pare". En este marco, habla de la "infalibilidad" del sistema humano, aunque, a su parecer, no es suficiente. Cree que, aunque este factor haya resuelto la gran mayoría de problemas, la realidad es que el porcentaje de problemas debe ser cero.

Algo que resume exigiendo responsabilidades al ministro de Transportes. "No debería seguir en el cargo ni un día más, es incomprensible". Igea cree que su asistencia a la comisión va a hacer que convierta aquello en "una pocilga". "Si hoy en la Diputación Permanente hace lo que sabe y el resto de partidos entran al trapo, quienes se morirán de vergüenza serán los ciudadanos", se queja, previendo lo que ocurrirá en su comparecencia.

"Los que somos de Valladolid lo conocemos muy bien"

"Óscar Puente es un niño mimado y malcriado y los que somos de Valladolid lo conocemos muy bien", explica al ser preguntado por la manera en la que el ministro hablaba de su propio "calvario" tras la tragedia de Urda. Igea considera que tiene "cero tolerancia a la frustración". Para él, esta es una explicación de que haya bloqueado a numerosas personas en sus redes sociales.

"Se piensa que es la persona más importante del mundo, tiene un concepto de sí mismo que no cabe en el Congreso de los Diputados". Sin escrúpulos, el que fuese vicepresidente de la Junta de Castilla y León le califica de una persona "vanidosa y sin empatía".

Firme en su percepción de que debe dimitir, también considera la otra opción, que se quede en el cargo, lo que para él será uno de los motivos para votar en las próximas elecciones generales, cuando no tenía pensado hacerlo. "Los ciudadanos de Valladolid iremos a votar por los que no van a poder hacerlo", concluía.

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