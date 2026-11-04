La odisea de viajar de Madrid a Sevilla en tren, avión, bus o coche: precios por las nubes, poca disponibilidad y nuevos hábitos

El accidente de tren en Urda ha dejado sin conexión de alta velocidad al corredor Madrid- Andalucía. Por eso, son muchos los que buscan alternativas para poder seguir viajando. Y entre esas alternativas están el avión, autobús o los coches de alquiler. Asimismo, el repunte de alternativas también ha disparado el precio de los billetes.

En estos momentos, llegar hasta algún punto de Andalucía es todo una odisea.

Billetes por las nubes

Al intentar comprar un billete de avión Madrid-Andalucía lo primero que nos encontramos es que hay pocas opciones de vuelos directos entre Madrid y varias ciudades andaluzas, y las que hay han encarecido el precio considerablemente. Ante esta situación, varias aerolíneas han anunciado refuerzos y vuelos adicionales para facilitar las conexiones con Andalucía.

Otra alternativa que están eligiendo muchos usuarios son los trayectos en autobús. Actualmente, un billete desde Madrid a Sevilla nos costaría entre 30 y 50 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta el hándicap del tiempo: más de 7 horas para llegar a nuestro destino.

Temor a viajar en tren

En el primer semestre el número de viajeros de alta velocidad ha descendido más de 3 millones, un 15% menos de viajeros si lo comparamos con el mismo periodo de 2025. A la complejidad de conseguir transporte para el trayecto Madrid-Andalucía hay que sumar el temor de muchos usuarios a viajar en tren tras los accidentes de Adamuz y Urda.

"En tren ya no viajamos. Tengo unos billetes y voy a devolverlos. Ni a Valencia que iba el día 12, ni a Málaga que voy el día 27", cuenta una pasajera.

Otros pasajeros como José, que ha cogido el AVE en Zaragoza para llegar a Madrid, reconoce que ese temor es evidente: "No coges el AVE tranquilo, vas con tensión. Además que se nota dentro de vagón esa tensión. Yo he visto a gente en el tren rezando".

¿Han cambiado nuestros hábitos?

A Arantxa no le queda más remedio que desplazarse en tren por trabajo, pero deja claro que si pudiera evitarlo, lo evitaría: "Es necesidad, a día de hoy por placer no viajaría en tren".

Mientras la alta velocidad pierde usuarios, los coches de alquiler los ganan. Lucía tiene que viajar a Extremadura, y aunque podría hacerlo en tren, prefiere la modalidad de coche compartido.

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