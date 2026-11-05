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"Me parece tremendo": Vicente Vallés, anonadado con las declaraciones de Óscar Puente sobre el presupuesto para mantenimiento de las infraestructuras

Vicente Vallés ha analizado en el programa de La Mesa de este miércoles las polémicas declaraciones del ya exministro de transporte, Óscar Puentes.

"Me parece tremendo": Vicente Vallés, anonadado con las declaraciones de Óscar Puente sobre el presupuesto para mantenimiento de las infraestructuras

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Durante el programa de La Mesa de este miércoles, Cristina Pardo ha dado paso a unas declaraciones de Óscar Puente en la que el ya exministro de transportes aseguraba que él había hecho todo lo que había podido con el presupuesto que le habían dado.

"Me parece tremendo", ha sido la reacción de Vicente Vallés al escuchar la escuda de Puente durante su comparecencia. "Cuando alguien se ha atrevido a decir estos años que no podemos estar sin presupuestos, rápidamente estamos en la fachosfera", ha comentado el periodista.

Vallés considera que estaría muy bien saber a qué se ha dedicado exactamente el presupuesto cuando claramente la infraestructura es deficiente en muchos tramos. Escucha la opinión completa del periodista dándole al play al vídeo de arriba.

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