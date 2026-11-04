¿Sabía Pedro Sánchez que Óscar Puente iba a dimitir? Juan Lobato: "Ha tenido mucho esmero en que no lo conociera nadie"

¿Es creíble que Pedro Sánchez conociera la dimisión de Óscar Puente solo unos minutos antes de su anuncio? Juan Lobato cree que sí. El senador y exsecretario general del PSOE de Madrid ha defendido hoy en 'Espejo Público' que el ya exministro quiso preservar su decisión hasta terminar de dar explicaciones parlamentarias sobre la tragedia ferroviaria de Urda.

"Yo creo que Óscar Puente ha seguido una línea muy lógica que es, oye, primero resolver emergencia, dos, dar explicaciones públicas y parlamentarias y tres, dimitir", ha explicado.

Puente anunció su salida del Ministerio de Transportes al término de su comparecencia en el Congreso, seis días después del accidente, que dejó 69 muertos. También ha renunciado a encabezar la candidatura socialista por Valladolid.

"Ha tenido mucho esmero en que eso no lo conociera nadie"

Lobato ha interpretado el momento elegido para anunciar la dimisión como un intento de responder ante el Parlamento todavía en el ejercicio de su cargo. Según su análisis, una filtración habría impedido desarrollar la comparecencia en esos términos.

"Yo creo que él ha tenido mucho esmero en que eso no lo conociera nadie y me creo que ha incluido al presidente para poder hacer ese ejercicio final de responsabilidad política", ha afirmado.

El senador ha presentado esta explicación como su interpretación de lo sucedido: "Yo creo que va por ahí y por eso sí que me acaba de encajar".

Un mensaje de "serenidad y de cariño"

Preguntado por si había hablado con Puente, Lobato ha contado que le envió un mensaje el viernes para trasladarle "serenidad y cariño" ante la crisis y que recibió una respuesta también cariñosa.

El exlíder de los socialistas madrileños ha reconocido sus diferencias con el exministro, aunque ha subrayado el vínculo personal entre compañeros."Sabéis que no coincidimos mucho en las formas y en cómo entendemos el hacer política en algunas cuestiones, pero bueno, al final el cariño entre compañeros…", ha expresado.

"Para el PSOE esto va a ser un eje de campaña"

Sobre la lectura electoral de la renuncia, Lobato ha considerado que el PSOE utilizará la asunción de responsabilidades de Puente para marcar diferencias con el PP.

"Para el PSOE esto va a ser un eje de campaña, la ética política de quien dimite asumiendo responsabilidades frente a otros que no"

"En este país cuesta mucho que ningún político dimita y en este caso sí que pone en evidencia por contraste lo que sí ha hecho Óscar Puente", ha señalado, aunque ha precisado que resulta difícil encontrar un caso similar.

El senador ha explicado que, una vez que la salida del ministro se había vuelto inevitable, los socialistas podían buscar que tuviera una utilidad política como ejemplo de responsabilidad.

"Me reconforta que volvamos a ciertos cánones"

Lobato también ha defendido los tiempos de la decisión frente a las preguntas sobre por qué Puente no anunció antes su marcha. Ha insistido en que el exministro quería responder parlamentariamente antes de dimitir.

"A mí políticamente me reconforta que volvamos a ciertos cánones", ha asegurado. En su opinión, recuperar normas no escritas sobre la asunción de responsabilidades contribuye a dar estabilidad a la democracia.

"En este caso hemos vuelto a ciertos cánones que le dan estabilidad a la democracia. Y yo creo que ha sido una buena decisión", ha concluido.

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