En La Mesa
"A mí nunca se me ocurriría dimitir por whatsapp": Vicente Vallés, contundente con Óscar Puente
Vicente Vallés ha analizado durante el programa de La Mesa de este miércoles la decisión de Óscar Puente de dimitir como ministro de transportes días después del accidente mortal en Urda.
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La dimisión de Óscar Puente ha sido uno de los temas a tratar en el programa de La Mesa de este miércoles. Muchos critican que esta decisión llegue varios días después del accidente mortal de Urda y otros cuestionan a dónde han ido a parar los presupuestos que el ya exministro dijo que había exprimido al máximo.
Después de ver una conversación de whatsapp que se ha filtrado recientemente entre Óscar Puente y Pedro Sánchez, Vicente Vallés ha querido comentar dos cuestiones. La primera, que no entiende por qué el Presidente del Gobierno no haya sacado la cara antes por su ministro.
Lo que también le ha chocado al periodista es que Puente haya dejado su puesto de trabajo por un mensaje telefónico, algo que a él nunca se le ocurriría hacer. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!
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