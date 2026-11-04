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¿Qué es lo primero que hacen al llegar al rodaje? Clara Garrido e Itziar Miranda nos confiesan sus manías como actrices

Clara Garrido e Itziar Miranda, las actrices que interpretan a Claudia y Begoña en Entre tierras, nos cuentan cinco curiosidades sobre ellas.

¿Qué es lo primero que hacen al llegar al rodaje? Clara Garrido e Itziar Miranda nos confiesan sus manías como actrices

¿Qué es lo primero que hacen al llegar al rodaje? Clara Garrido e Itziar Miranda nos confiesan sus manías como actrices

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Patri Bea | Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Dos de los personajes más entrañables y fuertes de Entre tierras son Claudia y Begoña. Estas dos mujeres han sido todo un apoyo para María estos años y han mantenido a flote la finca de los Cervantes con su duro trabajo.

Clara Garrido e Itziar Miranda son las dos actrices encargadas de dar vida a estos personajes y hemos aprovechado una visita al rodaje para indagar sobre sus manías y curiosidades a la hora de trabajar en un rodaje.

Además de confesarnos qué se les pasa por la cabeza antes de escuchar la palabra 'acción', las dos actrices nos han confesado qué otro papel les hubiese gustado interpretar en la serie. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!

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