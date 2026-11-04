Muere un joven de 22 años tras una agresión con un arma blanca en la calle en Zaragoza

Un hombre ha muerto en la madrugada de este miércoles tras una agresión con arma blanca en la calle Ibón de Plan del barrio de Miralbueno de Zaragoza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Al parecer, la agresión ha ocurrido pasada la medianoche y hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia de los Bomberos de Zaragoza, que no han podido hacer nada por salvar la vida de esta persona.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Según detalla 'Aragón Digital', el fallecido es un joven de 22 años, quien fue encontrado con heridas de arma blanca en al menos una de sus piernas dentro de una urbanización privada. El medio citado ha podido saber que una de las hipótesis que se barajan es que el crimen se produjera durante una reyerta o una pelea con más personas implicadas, aunque por el momento no se han confirmado las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Uno de los testigos que ha hablado con el medio señalado, ha relatado que su pareja le alertó de la presencia policial durante la madrugada y que los agentes tuvieron dificultades en un primer momento para dar con el punto exacto en el que se encontraba la víctima.