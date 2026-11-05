Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

La solución de Miguel Ángel Revilla al problema de la vivienda en España: "Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual"

Miguel Ángel Revilla cree que han estafado a los jóvenes de nuestro país prometiéndoles que tendrían una casa que no pueden pagar y propone una serie de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

La solución de Miguel Ángel Revilla al problema de la vivienda en España: "Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual"

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

La semana de El Hormiguero continúa con una visita muy esperada: Miguel Ángel Revilla se ha sentado de nuevo junto a Pablo Motos para comentar la actualidad política y económica de nuestro país y presentarnos su nuevo libro, en el que ha hecho un repaso por su extensa trayectoria.

Después de recordar a varios Presidentes del Gobierno de nuestro país y de pronosticar lo que podría pasar en las próximas elecciones, Miguel Ángel Revilla ha hablado sobre el problema de la vivienda que tenemos en España y ha propuesto una serie de medidas para solucionarlo.

El cántabro cree que en este país sobran miles de metros de solares urbanizables. El suelo es entre el 35- 40% de la vivienda, por lo que, si se elimina este gasto, el inmueble se volvería mucho más asequible para la sociedad. ¡Escucha la propuesta completa de Miguel Ángel Revilla dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Renfe UGT

Francisco Cárdenas, responsable UGT Renfe en Barcelona: "La filtración de los audios puede interrumpir la investigación y distorsionar la información"

Rocío de Meer, sobre Ábalos

Rocío de Meer (Vox) carga contra Transportes: "Piensan que su trabajo es provocar crímenes e ir a los funerales de Estado"

whatsapp

"A mí nunca se me ocurriría dimitir por whatsapp": Vicente Vallés, contundente con Óscar Puente

La solución de Miguel Ángel Revilla al problema de la vivienda en España: "Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual"
En El Hormiguero

La solución de Miguel Ángel Revilla al problema de la vivienda en España: "Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual"

Karra Elejalde y Álvaro Cervantes en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes serán los protagonistas en El Hormiguero

"Me parece tremendo": Vicente Vallés, anonadado con las declaraciones de Óscar Puente sobre el presupuesto para mantenimiento de las infraestructuras
En La Mesa

"Me parece tremendo": Vicente Vallés, anonadado con las declaraciones de Óscar Puente sobre el presupuesto para mantenimiento de las infraestructuras

Vicente Vallés ha analizado en el programa de La Mesa de este miércoles las polémicas declaraciones del ya exministro de transporte, Óscar Puentes.

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda
En La Mesa

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, ha hecho una conexión con Cristina Pardo durante La Mesa de este miércoles para hablar sobre la dimisión de Óscar Puente y el trágico accidente de Urda.

IBARRA EN LA MESA

Juan Carlos Rodríguez Ibarra culpa a la falta de presupuestos el accidente de Urda: "No se está utilizando el dinero para mantener lo que hay"

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

La reivindicación de Miguel Ángel Revilla para renovar la clase política: "Es el único oficio en el que no te piden currículum"

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla pronostica la derrota de Pedro Sánchez tras el accidente de Urda: "Si no hubiera ocurrido, sería el más votado"

Publicidad