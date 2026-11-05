La solución de Miguel Ángel Revilla al problema de la vivienda en España: "Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual"

La semana de El Hormiguero continúa con una visita muy esperada: Miguel Ángel Revilla se ha sentado de nuevo junto a Pablo Motos para comentar la actualidad política y económica de nuestro país y presentarnos su nuevo libro, en el que ha hecho un repaso por su extensa trayectoria.

Después de recordar a varios Presidentes del Gobierno de nuestro país y de pronosticar lo que podría pasar en las próximas elecciones, Miguel Ángel Revilla ha hablado sobre el problema de la vivienda que tenemos en España y ha propuesto una serie de medidas para solucionarlo.

El cántabro cree que en este país sobran miles de metros de solares urbanizables. El suelo es entre el 35- 40% de la vivienda, por lo que, si se elimina este gasto, el inmueble se volvería mucho más asequible para la sociedad. ¡Escucha la propuesta completa de Miguel Ángel Revilla dándole al play al vídeo de arriba!