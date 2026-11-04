Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN LA MESA

Juan Carlos Rodríguez Ibarra culpa a la falta de presupuestos el accidente de Urda: "No se está utilizando el dinero para mantener lo que hay"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dado su punto de vista en La Mesa sobre el accidente de tren en Urda, relacionándolo directamente con la falta de presupuestos.

IBARRA EN LA MESA

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha visitado La Mesa, reprogramando la cita que tenía con el programa de Cristina Pardo del anterior miércoles. A causa del dramático accidente de tren, el expresidente de la Junta de Extremadura tuvo que posponer su visita y, bajo este pretexto, la presentadora ha querido preguntarle sobre cómo vivió los duros acontecimientos.

"Como casi todo el mundo", comenzaba explicando: "Con una cierta desolación por lo que estaba pasando, que cada cinco minutos aumentaba el número de fallecidos". Unas palabras con las que se hacía eco del dolor de todas las víctimas.

"Desolación y al mismo tiempo sensación de que el país comienza a deshacerse", continuaba para hablar no solo del mal estado del sistema ferroviario, sino también de "las carreteras que se van deteriorando". Una situación que ha relacionado directamente con la falta de presupuestos: "No se está utilizando el dinero de nuestros impuestos para algo elemental, que es mantener lo que hay".

"Llevamos casi cuatro años sin presupuestos, pero seguimos pagando nuestros impuestos", seguía Ibarra: "¿Qué se hace con ese dinero? Porque cuando hay presupuestos, sabemos lo que se hace".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

"Para mí no es suficiente": Juanma Moreno critica la dimisión tardía de Óscar Puente tras el accidente de Urda

IBARRA EN LA MESA

Juan Carlos Rodríguez Ibarra culpa a la falta de presupuestos el accidente de Urda: "No se está utilizando el dinero para mantener lo que hay"

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

La reivindicación de Miguel Ángel Revilla para renovar la clase política: "Es el único oficio en el que no te piden currículum"

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Miguel Ángel Revilla pronostica la derrota de Pedro Sánchez tras el accidente de Urda: "Si no hubiera ocurrido, sería el más votado"

Miguel Ángel Revilla, preocupado porque Vox privatice la sanidad y la educación: "Todo es un derecho hasta que deja de serlo"
En El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla, preocupado porque Vox privatice la sanidad y la educación: "Todo es un derecho hasta que deja de serlo"

"Eran ladrones de guante blanco": Miguel Ángel Revilla arremete contra el Gobierno de Aznar
En El Hormiguero

"Eran ladrones de guante blanco": Miguel Ángel Revilla arremete contra el Gobierno de Aznar

Miguel Ángel Revilla ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos y no ha dudado en juzgar, sin pelos en la lengua, a los Presidenes del Gobierno que ha tenido España.

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David
AlaZ | 4 de noviembre

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

Incluso a pesar de ese error en la primera ronda, el concursante riojano ha sabido mantener la batalla muy igualada hasta un final lleno de tensión.

Juli Fábregas desata las risas en Pasapalabra con su arte para inventarse la letra

Juli Fábregas desata las risas en Pasapalabra con su arte para inventarse la letra

Roberto Leal bromea con el motivo por el que Chenoa no regresa a Pasapalabra

Roberto Leal bromea con el motivo por el que Chenoa no regresa a Pasapalabra

El dato increíble de Moisés en Pasapalabra: fin a una racha de diez programas sin ganar

El dato increíble de Moisés en Pasapalabra: fin a una racha de diez programas sin ganar

Publicidad