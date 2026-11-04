Juan Carlos Rodríguez Ibarra culpa a la falta de presupuestos el accidente de Urda: "No se está utilizando el dinero para mantener lo que hay"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha visitado La Mesa, reprogramando la cita que tenía con el programa de Cristina Pardo del anterior miércoles. A causa del dramático accidente de tren, el expresidente de la Junta de Extremadura tuvo que posponer su visita y, bajo este pretexto, la presentadora ha querido preguntarle sobre cómo vivió los duros acontecimientos.

"Como casi todo el mundo", comenzaba explicando: "Con una cierta desolación por lo que estaba pasando, que cada cinco minutos aumentaba el número de fallecidos". Unas palabras con las que se hacía eco del dolor de todas las víctimas.

"Desolación y al mismo tiempo sensación de que el país comienza a deshacerse", continuaba para hablar no solo del mal estado del sistema ferroviario, sino también de "las carreteras que se van deteriorando". Una situación que ha relacionado directamente con la falta de presupuestos: "No se está utilizando el dinero de nuestros impuestos para algo elemental, que es mantener lo que hay".

"Llevamos casi cuatro años sin presupuestos, pero seguimos pagando nuestros impuestos", seguía Ibarra: "¿Qué se hace con ese dinero? Porque cuando hay presupuestos, sabemos lo que se hace".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.