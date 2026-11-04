La reivindicación de Miguel Ángel Revilla para renovar la clase política: "Es el único oficio en el que no te piden currículum"

Pablo Motos ha planteado al expresidente de Cantabria la falta de preparación previa que se le exige a los políticos a la hora de ocupar un cargo. Una situación que el propio Miguel Ángel Revilla ha criticado, señalando la problemática de que se trate del "único oficio donde no te piden currículum".

Revilla lo ha visto como una degeneración de la trayectoria de los políticos a lo largo de la historia: "Ahora el currículum que más se valora en un partido es la capacidad de insulto". De este modo, explicaba con su ironía habitual que "te hacen un casting y a ver que le dice usted a Pedro o a Juan con mayor violencia".

"Aquí hemos tenido un ministro llamado Pepiño Blanco, ministro de fomento, que no sé si aprobó el bachiller": continuaba: "Un día se acercó a la sede del partido en Lugo y empezó a pegar carteles". Sin embargo, durante sus muchos años en la presidencia ha podido coincidir con personas que, a su modo de ver las cosas, sí se habían ganado su puesto: "Tierno Galván, número uno de su promoción. Fraga, con el cual he tenido mis discrepancias, número uno de su promoción. Peces-Barba, número úno de su promoción".

"Hay que llevar a gente capacitada", dejaba Miguel Ángel Revilla a modo de reflexión, aspirando así a una renovación en el sistema político actual; abogando por el cese absoluto del "insulto" y de "la falta de respeto".