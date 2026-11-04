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Ana Obregón y Antonia Dell’Atte firman la paz: "Ambas han llegado a un acuerdo extrajudicial"

La actriz Ana Obregón ha publicado un comunicado en el que se disculpa por haber acusado a Antonia Dell’Atte de falsificar la denuncia de malos tratos contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Una publicación que pone fin a años de enfrentamiento.

Ana Obregón y Antonia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ana Obregón ha publicado una fotografía en redes sociales que ha revolucionado el panorama del corazón. En ella aparece junto a Antonia Dell’Atte y se disculpa públicamente por acusarla de falsificar una denuncia de malos tratos contra Alessandro Lecquio.

La denuncia fue interpuesta en 1991 por Antonia Dell’Atte y fue en 2021 cuando Ana Obregón la acusó de haber falsificado la denuncia "porque lo decía un informe policial". Una enemistad que han arrastrado durante años y que hoy por fin firma la paz.

Según ha explicado nuestro colaborador Nacho Gay, el juicio entre ambas era inminente, pero fue Ana Obregón quien tomó la iniciativa de cambiar las cosas. "Ana llamó y ambas han llegado a un acuerdo extrajudicial", afirma Nacho Gay.

La histórica enemistad de Ana Obregón y Antonia Dell’Atte llega a un punto de inflexión. Una fotografía que ha cambiado una relación que llevaba años rota.

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