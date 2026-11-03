Consternación por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife: "Estoy en shock, cuando sacan un comunicado a las cinco de la mañana es que algo va mal"

Este lunes, el CD Tenerife jugaba contra el FC Andorra su partido correspondiente de la jornada 12 de Segunda División. Un partido, que en un principio se jugaba el pasado domingo y tuvo que ser aplazado por las emergencias climatológicas que vive la isla.

Jesús de Miguel era el delantero del conjunto tinerfeño y a menos de 2 minutos para el final, recibió un fuerte rodillazo en el pecho haciéndole entrar en parada cardiorrespiratoria, una jugada fortuita que dejó sin palabras a todos los presentes en el estadio.

Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria, el club sacaba un comunicado avisando de que el propio jugador estaba "estable" dentro de la gravedad. Posteriormente, sobre las 05:00 de la mañana (hora peninsular) el propio club sacaba otro comunicado avisando de que la situación neurológica del futbolista había empeorado y, a las 08:00 de la mañana, el club comunicaba su fallecimiento.

"Rotos de dolor y en shock"

Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes ha contado en 'Espejo Público' su reacción a la muerte del futbolista: "Yo estoy en shock, el mundo del fútbol está en shock, un futbolista de 30 años, Madrileño, ha muerto por un choque en un partido. Nos consta que el portero del Andorra está absolutamente desolado, el futbolista entró en parda cardiorrespiratoria, a los 5 minutos, le sacaron en camilla y le llevaron en ambulancia".

Rocío coincidía con Susanna Griso en la publicación del comunicado del CD Tenerife a altas horas de la madrugada: "Cuando un club de futbol saca un comunicado a las 5 de la mañana, es que algo va mal", mientras que la propia Susanna relataba que el comunicado le dejó helada al momento: "Cuando hablan de problemas neurológicos he pensado que tendría problemas irreversibles, pero ni mucho menos el fallecimiento".

El periodista Iñako Díaz-Guerra también ha querido tener unas palabras para el futbolista fallecido: "Es un drama, el futbol no es un deporte que puedas esperar algo así".

Jesús de Miguel tenía 30 años, era delantero del CD Tenerife y vivía junto a su pareja y su hija de apenas 1 año. Fue el artífice del ascenso del CD Tenerife y del CD Castellón a Segunda División.

Y en 'Espejo Público', hemos querido recordarlo, descansa en paz Jesús de Miguel, 'Demi'.

Comunicado completo del CD Tenerife

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", DEP, finaliza el comunicado.

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