Rita Maestre, ex de Íñigo Errejón, sobre la retirada de la denuncia de Elisa Mouliaá: "Sus comportamientos podían, o no, tener una consecuencia"

Este miércoles la noticia irrumpía por sorpresa en la actualidad. Elisa Mouliaá anunciaba que retiraba su denuncia contra el expresidente de Más Madrid y exportavoz nacional de Sumar, Íñigo Errejón. Precisamente las acusaciones por abusos sexuales de la actriz fueron las que costaron su dimisión de todo cargo político a Errejón.

Mouliaá hacía pública su decisión, contraria a las recomendaciones de su abogado, y decía abandonar el proceso que ella misma inició por sentirse sola y sin fuerzas. La Fiscalía ya había renunciado a presentar cargos y sin embargo el proceso podrá continuar si la acusación popular se mantiene. También sigue adelante el propio Errejón con su denuncia por calumnias contra la actriz.

¿Consecuencias legales?

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, tuvo relación profesional dentro del partido, y personal fuera del mismo, con Íñigo Errejón. Ambos mantuvieron una relación que se alargó unos años -del 2008 al 2016 aproximadamente- y Rita pedía "respeto y apoyo" para las mujeres que denuncian este tipo de casos, desde la prudencia que ha mostrado desde el primer momento sobre este asunto.

"Los comportamientos de Errejón podían, o no, tener una consecuencia jurídica, y eso lo dictaminará un juez", sentenciaba, al mismo tiempo que recordaba los "comportamientos éticamente incompatibles" con su actividad pública, que el propio denunciado admitió tras salir a la luz la denuncia que ahora ha retirado Elisa Mouliaá.

"Se dan en todas las formaciones políticas"

Explica lo complicado de la situación que tuvieron que manejar en el seno de su formación y aseguraba que se producen en todas los partidos, haciendo alusión inmediatamente al recientemente conocido caso del alcalde de Móstoles(PP), o recordando el escándalo que estalló en el PSOEa propósito de Paco Salazar.

