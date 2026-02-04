Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elisa Mouliáa

Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

La actriz lo ha anunciado en redes sociales. En un comunicado señala que lo hace "por salud" y que no se retracta de esa denuncia.

Luis Alcantud
Publicado:

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite. La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo". Así arranca el comunicado en el que Elisa Mouliaá anuncia que retira la denuncia contra el exportavoz de Sumar.

Retira la denuncia después de que el juez decidiese enviar al banquillo al exportavoz de Sumar. Mouliaá lamenta que ninguna otra mujer se haya sumado a esa denuncia y destaca que ella no puede seguir recorriendo ese camino en solitario.

"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. YO SALÍ A DAR LA CARA, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres", señala en su comunicado publicado en redes.

"Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", sentencia Mouliaá.

