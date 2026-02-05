Antena3
Avance | Programa 2

“No vengo más”: El enfado de Susana Saborido tras montar en la atracción acuática

La próxima aventura para la familia de Joaquín tras conquistar Tokio es comenzar su andadura en una caravana y disfrutar de las atracciones acuáticas más divertidas.

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín Sánchez no se puede creer la decoración de la caravana cuando la ve, “esto no es lo que pedí tío” ha exclamado el capitán al ver el rosa por todos los rincones de su nuevo vehículo.

Las atracciones acuáticas, una montaña rusa que pondrá a prueba la capacidad de mareo de la familia o unos huevos ante lo que Susana le hace una advertencia a Joaquín.

Un programa lleno de fuertes emociones que llevará al límite a Susana Saborido hasta llegar a firmar que no volverá. Descubre el segundo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

