¿Por qué Elisa Mouliaá ha retirado su acusación contra Íñigo Errejón por abuso sexual?

Elisa Mouliaá ha sorprendido este miércoles al anunciar que retira su acusación contra Íñigo Errejón. La actriz ha explicado que lo ha hecho por motivos personales y de salud, aunque ha dejado claro que no se retracta de la agresión sexual que denunció, así lo ha confirmado en un comunicado que ha hecho público a través de sus redes sociales.

El abogado de Mouliaá ha confirmado además que la actriz renuncia de forma "total, libre, consciente e irrevocable" a la acusación en un escrito presentado en los juzgados de Madrid, en el que explica que los hechos que denunció se han "considerado veraces en lo fundamental" y destaca que ella ha sido la única "de las demás personas afectadas" que comenzó un procedimiento penal contra Errejón, un proceso que, según afirma, la ha desgastado.

Los motivos de la actriz

"Esta decisión se adopta por razones estrictamente personales y de salud, y no obedece a una retractación de los hechos denunciados, los cuales han sido objeto de valoración por el Ministerio Fiscal y por el órgano judicial instructor, habiéndose considerado veraces en lo sustancial y apreciándose indicios de criminalidad, encontrándose la causa en fase de valoración jurídica", señala el escrito presentado este miércoles en el Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla.

Explica que otro de los motivos ha sido que "ninguna de las demás personas afectadas ha decidido personarse ni ejercer acción penal", aunque sí habían publicado denuncias anónimas contra Errejón, lo que ha incrementado su "sensación de exposición y desgaste personal".

En el escrito indica que ella decidió denunciar los hechos en octubre de 2024 "con nombre y apellidos, para afirmar la veracidad de los hechos en lo esencial y proteger a otras mujeres", pero "sin ánimo de prolongar indefinidamente el procedimiento ni de causar perjuicios adicionales".

Ha tomado una decisión sin seguir los consejos de su defensa

De forma unilateral y "sin tener en cuenta los consejos de su defensa", así explica el abogado Alfredo Arrién cómo la actriz ha tomado esta decisión. El letrado indica que el proceso continuará por ahora y que Mouliaá ha tomado esta decisión fruto de una situación de ansiedad, justo al salir de una consulta en el hospital este miércoles, debido a que ya "no puede soportar la presión".

Arrién ha detallado que ha explicado a Mouilaá las consecuencias "terribles" de retirar la acusación ahora, cuando la Audiencia Provincial tiene que pronunciarse en breve sobre la continuación del proceso.

El caso Errejón

El 24 de octubre de 2024, Elisa Mouliaá hizo pública en la red social X una acusación de acoso sexual contra Íñigo Errejón. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía en la que describía tres supuestas agresiones sexuales ocurridas durante una noche de septiembre de 2021. Tras conocerse los hechos, Errejón anunció su renuncia a todos sus cargos políticos.

En enero de 2025, tanto la denunciante como el denunciado comparecieron ante el juez instructor. Mouliaá aseguró que se negó explícitamente a mantener relaciones sexuales y que podría haber sido drogada, mientras que Errejón afirmó que los encuentros se produjeron con consentimiento.

Tras continuar la investigación y practicar nuevas diligencias, el 14 de noviembre de 2025 el magistrado dictó el auto de procesamiento contra Errejón por presuntos delitos de agresión sexual, al considerar que existían indicios suficientes. La acusación particular solicitó entonces la celebración de juicio oral y reclamó una pena de tres años de prisión, además de una compensación económica de 30.000 euros, por un delito continuado de abuso sexual.

Posteriormente, en diciembre, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa al estimar que no había quedado acreditada de forma suficiente la comisión del delito ni que el acusado fuera consciente de que la relación sexual no contaba con el consentimiento de la actriz. El 7 de enero se acordó la apertura de juicio oral, aunque la notificación quedó en suspenso debido a que el Ministerio Público aún no había presentado su escrito de conclusiones provisionales.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado por Errejón contra su procesamiento, al considerar que la causa se sustenta en un relato que califica de "inventado" por parte de la denunciante.

