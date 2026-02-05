Paco Salazar comparece en la comisión Koldo del Senado, streaming en directo: "He respetado a todas las compañeras como trabajadoras y mujeres"

El exdirigente socialista Paco Salazar, que dejó sus cargos en Moncloa y Ferraz hace siete meses por acusaciones de acoso sexual a compañeras de trabajo, y que fue elegido tres veces diputado en el Congreso, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. La que es la primera declaración este 2026 ante los senadores de esta comisión se celebra desde las 10:00 horas.

La comparecencia ha comenzado con las preguntas de UPN, por parte de Mari Mar Caballero, hacia Salazar. El exdirigente socialista señala que "tenia afinidad con el proyecto de Sánchez" y participó de manera activa en las primarias del PSOE, pero "ni siquiera he visto ese Peugeot" donde viajaban Cerdán, Ábalos y Sánchez. Salazar se desvincula además de Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura.

Acerca de los pagos en efectivo del PSOE, Salazar señala que él cobraba en efectivo y también por transferencia. Recalca que, en su caso, ha cobrado "cantidades pequeñas en efectivo", y también "otras igual de pequeñas" por transferencia cuando se tenía que desplazar a algún territorio y cubrir esos gastos. "He recibido de la Tesorería del partido tanto en efectivo como por transferencia", zanja sobre el asunto.

Caballero ha señalado que Salazar "fue nominado a sustituir a Santos Cerdán y al minuto cesado", ante lo que el exdirigente socialista remarca que desde que salió de la dirección no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez.

Casos de acoso

En cuanto a las investigaciones de acoso, Salazar evita hacer comentarios, pero señala que "a todas las compañeras con las que he trabajado las he respetado como trabajadoras y como mujeres, me retiro por una sola razón: mi familia, el silencio también es una respuesta", señala.

La reunión con Alegría

Sobre la reunión que mantuvo con Pilar Alegría hace unos meses cuando ya estaba fuera del partido, señala que solo se preguntaron por las familias y de su futuro destino profesional: "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no".

Los comportamientos de Koldo

Paco Salazar ha negado durante la comparecencia tener conocimiento de las actividades de Koldo García: "en ningún caso vi ningún comportamiento irregular del señor Koldo".

Financiación en la campaña de Sánchez

Salazar ha señalado en la comparecencia que se encargaba de gestionaba los territorios y la recopilación de avales, mientras que sobre la financiación ha negado mantener cualquier relación: "No tenía ningún vinculo ni responsabilidad en cuanto a la financiación". Señala desconocer si el suegro del presidente del Gobierno financió parte de la campaña con dinero supuestamente procedente de las saunas que regentaba.

La última declaración fue la de Santos Cerdán el 17 de diciembre, quien cesó como secretario de Organización del PSOE en junio tras ser imputado.

Salazar iba a ser uno de los secretarios de Organización adjuntos en el organigrama de Ferraz que se iba a aprobar el 5 de julio, pero unas horas antes elDiario.es publicó unas acusaciones de acoso sexual, por lo que renunció a ese cargo y al que tenía al frente de la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno.

Fue alcalde de Montellano (Sevilla) y fue elegido diputado al Congreso en las dos elecciones generales de 2019 y en las últimas, las de 2023, pero sin apenas ejercer el cargo las tres veces; la primera vez por la repetición electoral y en los dos siguientes por renunciar a las pocas semanas para asumir responsabilidades en Moncloa.

Recuerda que aquí puedes seguir la comparecencia en directo.

