Vídeo: Primeras palabras de Elisa Mouliaá tras retirar su acusación contra Íñigo Errejón: "No puedo más"

Miriam Vázquez
Publicado:

Giro inesperado en el caso Errejón. La actriz Elisa Mouliaá ha retirado la acusación contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual. Asegura que "no es una retractación, es un límite", y explica que lo hace porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Argumenta que se trata por su salud mental. "Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila".

Ella defiende que ha llevado todo este proceso "a solas" para "dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres" y añade: "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola".

La petición de la actriz pasaba por 3 años de cárcel para Errejón y por una indemnización de 30.000 euros por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021. Aunque Mouliaá retira su acusación sí sigue adelante la acusación popular. Previamente se había también retirado fiscalía de Madrid que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

Desde el entorno del que fue portavoz de Sumar sí han confirmado que siguen adelante con la querella por presuntas calumnias que interpuso contra la propia Mouliaá para "demostrar hasta el final que es inocente".

Mouliaá renuncia de forma "total, libre, consciente e irrevocable", pero el proceso continuará. El letrado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, ha indicado que la actriz ha tomado esta decisión después de salir de una consulta en el hospital debido a que ya "no puede soportar la presión". Todo ello, asegura, de forma unilateral y "sin tener en cuenta los consejos de su defensa". La Audiencia Provincial tendrá que pronunciarse en breve sobre la continuación del proceso.

Esta parte defiende que la actriz ha renunciado dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su representación y añade que quería negociar la retirada de su denuncia para que Errejón retirase, a su vez, su querella por calumnias. Sin embargo, el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, ha negado que hubiese una negociación sobre la mesa y ha indicado que su consejo era seguir adelante con el procedimiento.

