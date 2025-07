Rifirrafe entre Pilar Velasco y Pilar Rodriguez Losantos por las saunas del suegro de Pedro Sánchez: "Es ajeno a él"

En la comparecencia de Pedro Sánchez de este miércoles, en la que anunciaba 15 nuevas medidas anticorrupción tras los escándalos de Koldo, Ábalos y Cerdán, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sorprendía a todos destapando el negocio de prostíbulos y saunas que tenía el suegro del presidente del Gobierno. Una intervención que no ha dejado indiferente a nadie, y que ha sido comentada en Espejo Público.

"Tiene que hacerse cargo de lo que hace su pareja, pero no su suegro"

La periodista Pilar Velasco no entiende el ataque a Pedro Sánchez por algo ajeno a él, y piensa que: "Uno en política tiene que hacerse cargo de lo que hace tu pareja, pero no de lo que hace tu suegro. Me parece imposible que tengamos que hacernos responsables de los padres de las parejas", defiende la colaboradora.

"Ya hay bastante que reprocharle a Sánchez"

Por si lo del suegro de Pedro Sánchez no fuera suficiente, un ex empleado de los negocios del padre de Begoña Gómez, desvelaba en una entrevista en Telemadrid que: "La esposa del presidente del Gobierno acudía por las mañanas a los negocios de su padre, a recaudar la caja y hacer el pago en sobres a las chicas del prostíbulo", unas palabras que la colaboradora de Espejo Público, Pilar Velasco, no se ha creído: "Ya hay bastante que reprocharle a Sánchez. Lo de que su mujer ha trabajado en un prostíbulo no lo creo, a mí me gusta diferenciar, creo que saltamos a una dimensión desconocida".

Pilar Rodríguez Losantos, por su parte, se ha mostrado en contra de las palabras de su compañera de debate en Espejo Público: "El problema es que la verdad es tan cruel, porque la verdad es que el Presidente del Gobierno sabía que el negocio de su mujer eran prostíbulos".

El enfado de Pilar Velasco

La periodista, Pilar Velasco, ha seguido defendiendo al presidente del Gobierno, y cree que no se merece estas acusaciones: "Cómo puede ser que no puedas casarte con la mujer que te gusta y que quieres, simplemente porque tu suegro tenga negocios ilegales. Uno puede estar en contra del problema fiscal, y que tu suegro sea un defraudador", afirma la colaboradora.

"Pedro Sánchez ha aceptado el dinero que viene de la prostitución"

Pilar Rodríguez Losantos no ha entendido cómo su compañera periodista puede defender tal actuación y ha saltado en pleno directo: "Si crees que la prostitución es la explotación de las mujeres, y es una cuestión denigrante con las mujeres, en ningún caso aceptas que tu suegro permita que sus locales se ejerza la prostitución. Si tú crees que tu suegro tiene negocios de prostitución, y que con ese negocio está ganando su fortuna familiar, no aceptas ese dinero. Y Pedro Sánchez lo ha aceptado", concluye la colaboradora con un tono enfadado.

