Rifirrafe entre Eduardo Rubiño y Graciano Palomo: "¿Estás seguro de ese dato?"

Los incendios forestales siguen arrasando España y ya han superado las 400.000 hectáreas calcinadas. Ante esta situación, ha surgido el debate sobre la gestión de fondos y la importancia de una buena prevención para evitar que estos se produzcan. Por ello, hemos entrevistado en Espejo Público a Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, León. La alcaldesa ha defendido que hay que escuchar más a los ganaderos.

Tras esto, ha surgido el debate sobre la ganadería y la protección forestal en la mesa de Espejo Público, donde Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, ha protagonizado un rifirrafe con el periodista Graciano Palomo.

"90% de recorte en Castilla y León

Rubiño ha defendido la ganadería extensiva como aliada de las políticas climáticas. Según él, "cuando hablamos de la cuestión de la ganadería, no está contrapuesta a las políticas climáticas. Hay muchos ganaderos que lideran proyectos de ganadería extensiva, recuperando el pastoreo tradicional, que ayuda a regenerar el suelo y proteger el bosque. Ahí es donde deberían estar las políticas públicas, apoyando a quienes lideran estas iniciativas".

El portavoz también critica la falta de recursos y precariedad de los equipos forestales en España, haciendo hincapié en la urgencia de una transformación en la gestión forestal: "Esto significa perimetrar municipios, limpiar los montes y dejar que los equipos forestales trabajen sin precariedad, algo que ahora es terrible: algunos los despiden en invierno y los vuelven a contratar en verano. Cuando vemos comunidades como Castilla y León, que han reducido un 90% los recursos destinados a la prevención de incendios, te echas las manos a la cabeza", explica.

"¿Estás seguro de ese dato?"

Ante este dato, Graciano Palomo le ha cuestionado la veracidad de la información: "¿Estás seguro de ese dato? ¿Estás seguro?". Rubiño ha defendido su información, señalando que s epuede encontrar "en El País". Mira lo que ha pasado en Andalucía: cayó la inversión y luego tuvieron que aumentar un 30% el gasto en extinción de incendios".

El cruce se ha prolongadocon Palomo insistiendo en la necesidad de fuentes fiables: "Pero búscamelo en algo fiable".

