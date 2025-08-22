Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendios

Rifirrafe entre Eduardo Rubiño y Graciano Palomo: "¿Estás seguro de ese dato?"

La gestión de los incendios forestales ha generado un tenso debate entre Eduardo Rubiño y Graciano Palomo.

Rifirrafe

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Los incendios forestales siguen arrasando España y ya han superado las 400.000 hectáreas calcinadas. Ante esta situación, ha surgido el debate sobre la gestión de fondos y la importancia de una buena prevención para evitar que estos se produzcan. Por ello, hemos entrevistado en Espejo Público a Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, León. La alcaldesa ha defendido que hay que escuchar más a los ganaderos.

Tras esto, ha surgido el debate sobre la ganadería y la protección forestal en la mesa de Espejo Público, donde Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, ha protagonizado un rifirrafe con el periodista Graciano Palomo.

"90% de recorte en Castilla y León

Rubiño ha defendido la ganadería extensiva como aliada de las políticas climáticas. Según él, "cuando hablamos de la cuestión de la ganadería, no está contrapuesta a las políticas climáticas. Hay muchos ganaderos que lideran proyectos de ganadería extensiva, recuperando el pastoreo tradicional, que ayuda a regenerar el suelo y proteger el bosque. Ahí es donde deberían estar las políticas públicas, apoyando a quienes lideran estas iniciativas".

El portavoz también critica la falta de recursos y precariedad de los equipos forestales en España, haciendo hincapié en la urgencia de una transformación en la gestión forestal: "Esto significa perimetrar municipios, limpiar los montes y dejar que los equipos forestales trabajen sin precariedad, algo que ahora es terrible: algunos los despiden en invierno y los vuelven a contratar en verano. Cuando vemos comunidades como Castilla y León, que han reducido un 90% los recursos destinados a la prevención de incendios, te echas las manos a la cabeza", explica.

"¿Estás seguro de ese dato?"

Ante este dato, Graciano Palomo le ha cuestionado la veracidad de la información: "¿Estás seguro de ese dato? ¿Estás seguro?". Rubiño ha defendido su información, señalando que s epuede encontrar "en El País". Mira lo que ha pasado en Andalucía: cayó la inversión y luego tuvieron que aumentar un 30% el gasto en extinción de incendios".

El cruce se ha prolongadocon Palomo insistiendo en la necesidad de fuentes fiables: "Pero búscamelo en algo fiable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Eduardo Rubiño valora la asistencia de Yolanda Díaz a la manifestación por los incendios: "Se hace con el respeto y sin tener que llamar pirómano al de enfrente"

Eduardo Rubiño
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Eduardo Rubiño

Eduardo Rubiño valora la asistencia de Yolanda Díaz a la manifestación por los incendios: "Se hace con el respeto y sin tener que llamar pirómano al de enfrente"

sepe

Destapamos el negocio paralelo de la venta de citas para el paro

Marta Corella

Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros: "Nuestros montes están en la situación más vulnerable de la historia"

José Rincón
INCENDIOS

Un bombero desvela su peor enemigo en los incendios en León: "Estos fuegos generan unos vientos propios que son difíciles de manejar"

La alcaldesa de Oia sobre el incendio
INCENDIOS

La alcaldesa de Oia, Pontevedra, sobre el debate de la prevención de los incendios: "Es bastante generalizado, hay abandono en la zona de los montes"

Rifirrafe
Incendios

Rifirrafe entre Eduardo Rubiño y Graciano Palomo: "¿Estás seguro de ese dato?"

La gestión de los incendios forestales ha generado un tenso debate entre Eduardo Rubiño y Graciano Palomo.

Carmen Mallo
INCENDIOS

La alcaldesa de una localidad afectada por el fuego en León: "Tanta prohibición nos lleva al caos"

Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes pide en Espejo Público que "se escuche a los ganaderos, y que no se les machaque".

¡Espectacular! Robbie Williams canta su última canción en El Hormiguero

Robbie Williams interpreta su último single en El Hormiguero

La etapa más complicada de Robbie Williams: "Era alcohólico, drogadicto, y debía 300.000 libras"

Robbie Williams se sincera sobre su adicción y problemas económicos: "Era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras"

¡Imparable! Manu no da opciones a Rosa en El Rosco y se queda a dos del bote de 2.020.000 euros

¡Imparable! Manu no da opciones a Rosa en El Rosco y se queda a dos del bote de 2.020.000 euros

Publicidad