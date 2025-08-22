La alcaldesa de una localidad afectada por el fuego en León: "Tanta prohibición nos lleva al caos"

España lleva ya 14 días ardiendo, atraviesa una de las peores oleadas de incendios forestales en los últimos años. Castilla y León, Extremadura y Galicia son las Comunidades más afectadas, en total se han calcinado más de 350.00 hectáreas en lo que va de agosto, convirtiendo al 2025 en el peor año de este siglo en superficie quemada.

Una de las provincias más afectadas ha sido la de León, donde el paraje de Las Médulas, considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ha sido arrasado por las llamas. Espejo Público ha entrevistado este viernes a Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, una de las localidades afectadas en León, quien ha afirmado que: "Estos incendios han venido para quedarse, tenemos que pararnos en seco, distanciar el problema y no intervenir hasta que no seamos capaces de identificarlo, y después, proceder a trabajar".

"Tanta prohibición nos lleva al caos"

La alcaldesa cree que para trabajar un incendio como este, primero se debe analizar mediante la ciencia, y entender que el cambio climático ha venido para quedarse y que "no estamos preparados para estos incendios, y que tanta prohibición nos lleva al caos".

A la pregunta de Lorena García de qué es lo que no se está haciendo para prevenir estos incendios, Carmen Mallo ha contestado: "No se deja hacer nada, tenemos todos los problemas del mundo para limpiar el monte, porque hay una legislación vigente que se basa en la prohibición".

"Escuchad a los ganaderos"

Sobre la noticia de que la Fiscalía quiere iniciar una investigación sobre los ayuntamientos de las zonas afectadas, para ver si tenían plan de emergencia contra incendios, Carmen Mallo se ha mostrado enfadada en Espejo Público: "A quién se le ocurre que un ayuntamiento de estas características tenga un plan de emergencia, eso lo tendrán los ayuntamientos más grandes como el de León. Quiero dar un mensaje: escuchad a los ganaderos, a la gente que vive en los territorios y a los que están haciendo los desbroces naturales con sus ganados y que no los machaquen".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.