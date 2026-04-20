Acalorado debate entre dos jóvenes por las 'cumbres' del PSOE y del PP: "María Corina Machado no se ha reunido con Pedro Sánchez porque es una ridícula"

Los líderes del PP y del PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, han mediado durante este fin de semana sus modelos de política exterior. Por un lado, Pedro Sánchez estuvo en Barcelona en una cumbre junto al dirigente brasileño, Lula da Silva, donde remacaron su perfiles 'antitrumpistas'. A esa cumbre la siguieron otros dos eventos que siguieron esa misma línea y donde estuvo acompañado por otros dirigentes latinoamericanos como Gustavo Petro o Yamandú Orsi.

Por otro lado, el PP arropó en la Puerta del Sol a la oposición venezolana liderada por María Corina Machado. En primer lugar, María Corina Machado fue recibida en Génova por Feijóo y su equipo "con todos los honores", según señalaron fuentes del partido. Posteriormente, la opositora venezolana acudió a la Casa de la Villa para recibir la Llave de Oro de la ciudad de Madrid de la mano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Las 'cumbres' celebradas durante el fin de semana parecen haber dado frutos. Tras la celebración de las cumbres progresistas y con el eslogan del 'no a la guerra', varios sondeos destacan que Sánchez habría recuperado 12 escaños si se celebrasen elecciones mañana mismo.

"Ha habido dos cumbres: María Corina con miles de venezolanos clamando por la libertad y la cumbre tercermundista de Pedro Sánchez"

Precisamente, en esas cumbres estuvo José Rubio, de ideología progresista, que hoy visita Espejo Público. Tal y como ha revelado Rubio, el presidente del Gobierno "saludó a los que estábamos presentes" y una de las partes clave del encuentro fue "la violencia digital". Según José Rubio, le pidieron a "Pedro Sánchez que trabajase contra la violencia digital que sufrimos todos los días": "Hemos visto como los influencers o incluso personas como Sara Santaolalla sufren este tipo de violencia y por ese motivo, le pedimos al presidente que trabajase contra ella y se regularizasen los mensajes de odio que soportamos en redes sociales".

Jon Echevarría, un joven de ideología liberal, asegura que "todos los que estamos presentes en las redes sufrimos esa violencia digital". Sobre las cumbres que se han desarrollado este fin de semana, Echeverría distingue entre dos modelos: "por un lado, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, llenando la Puerta del Sol con miles de venezolanos clamando por la libertad" y por otro, "la cumbre tercermundista de Pedro Sánchez", "donde hemos visto países que no se pueden comparar en términos de desarrollo con España".

Tras estas declaraciones, José Rubio rechaza el término "tercermundista" y asegura que no debe llamarlo de esa manera. Asimismo, Jon ha detallado que "María Corina Machado no ha querido reunirse con Pedro Sánchez y es con el único líder europeo que no se ha reunido". Además, ha considerado que no se ha reunido con el presidente y con el PSOE porque "sabe que apoya la dictadura de Maduro".

"Cuando Trump llame a María Corina, quizás le dará la llave de Madrid"

En contraposición, José ha tildado a María Corina de "ridícula" y detalla que la que ha ganado el premio Nobel "es el que se lo ha dado a Trump, un mandatario que está sembrando el caos en todo el mundo". Asimismo, asegura que "seguro que cuando Trump le llame, no sé yo si no le dará la llave de Madrid".

Para José Rubio, María Corina quería "contraprogramar la agenda de Sánchez". Asegura que "si todos los líderes latinoamericanos están reunidos con el presidente y tú aspiras a serlo, lo lógico es que tú acompañes a los que son líderes del mismo continente que el tuyo". Según Jon, es curioso "que si se han celebrado dos cumbres distintas, se hagan en la misma ciudad".

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