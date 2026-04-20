Pilar Rodríguez Losantos, sobre los gritos de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: "Es irrelevante en comparación con lo que ha hecho esta aspirante a dictadora"

El cantante venezolano Carlos Baute ha alentado este domingo insultos racistas contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El artista secundó los gritos de 'Fuera la mona' contra Delcy frente a la sede del Gobierno de Madrid en un acto político de la dirigente opositora organizado por Isabel Díaz Ayuso.

La embajada venezolana en España, representante del Gobierno de Delcy Rodríguez, ha emitido un comunicado en el que califica estos hechos como "delitos de odio". La embajada pide disculpas al pueblo de España "que conoce el horror del fascismo y de los crímenes de odio", añade.

"Un mensaje con cánticos racistas es intolerable"

Susanna Griso, periodista y presentadora de Espejo Público, ha calificado como 'intolerable' un mensaje con un cántico racista. "Lo digo por Carlos Baute. Puedes rivalizar con Delcy Rodríguez. Baute ha sufrido la persecución, él y su familia; pero no se justifica", añadía.

"Hay determinados grupos elitistas en Venezuela a los que les rezuma este racismo"

El portavoz adjunto de Más Madrid Eduardo Rubiño cree que hay motivos suficientes para criticar a Delcy o a cualquiera del régimen de Venezuela pero le parece que hay determinados grupos elitistas en Venezuela a los que les rezuma constantemente este racismo. "Cualquiera que haya conocido la sociedad venezolana sabe lo que significa llamar mono allí donde hay problemas de racismo".

Rubiño lanzaba un comentario cargado de ironía sobre el estado de los venezolanos que han llegado a España huyendo del régimen venezolano. "Qué mala suerte han tenido que han huido de una dictadura socialcomunista y se han venido a otra supuesta dictadura socialcomunista que les ha acogido con las puertas abiertas".

Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OK Diario, señala que "le parece un cántico terrible" pero se pregunta si haríamos la misma crítica de estar en los años 60 y hubiera un mitin contra Franco en Argentina con todos los exiliados españoles donde insultaran a Franco enano. "Me parecería una falta de respeto personal pero que es irrelevante en comparación con lo que ha hecho. Es un comentario desafortunado pero es irrelevante en comparación con el papel que ha ejercido. Me parece irrelevante en comparación con lo que ha hecho esta aspirante a dictadora que ha provocado que la inmensa mayoría que están en España no puedan estar en su país".

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