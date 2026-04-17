Tres jóvenes inmigrantes residentes en nuestro país analizan la cumbre 'anti Trump' celebrada en Barcelona: "Es una oportunidad para ver cómo cada país enfrenta la migración"

La llamada 'cumbre anti Trump' celebrada en Barcelona ha reunido a líderes internacionales en un contexto de tensión política y debate migratorio. Desde Espejo Público, tres inmigrantes que residen en España aportan una mirada directa y personal. Coinciden en que, más allá de etiquetas, el encuentro plantea cuestiones clave como el diálogo, la convivencia y la gestión de conflictos internacionales.

Valery Guillén (México): "Es un arma de doble filo"

Valery Guillén, que lleva cinco años viviendo en España, dice que este tipo de reuniones son "interesantes" porque permiten analizar la migración desde diferentes realidades. Añade que no se trata tanto de una cumbre 'anti Trump', sino de una oportunidad para observar cómo cada país enfrenta el fenómeno migratorio.

Asegura que la postura de México es delicada y que su presidenta ha optado por rebajar el tono para evitar confrontaciones directas. Afirma que es "un arma de doble filo", ya que hay que defender los intereses del país sin generar más conflicto.

Caio de Melo (Brasil): "Comunicar no es imponer"

Caio de Melo, establecido en España desde 2024, afirma que el foco no debería estar en si gusta o no la cumbre, sino en evitar la polarización. Cuenta que el verdadero objetivo es "ampliar la comunicación" entre países.

Hace hincapié en que dialogar implica escuchar al otro y construir soluciones conjuntas. Afirma que cuando uno intenta imponer su visión sin tener en cuenta al otro, deja de haber comunicación real. Para él, esta cumbre representa una oportunidad de "construcción conjunta" desde el entendimiento.

Valeria Barrera (Colombia): "La violencia nunca es la solución"

Valeria Barrera, residente en España desde hace tres años, dice que como votante de Gustavo Petro se siente reforzada al verlo participar en esta reunión internacional. Asegura que su presencia le genera orgullo y confianza en su liderazgo.

En relación al posicionamiento frente a Trump, afirma que es necesario plantarle cara en determinadas cuestiones. Añade que la violencia "nunca puede ser una alternativa" para resolver conflictos, defendiendo una postura clara de "no a la guerra".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.