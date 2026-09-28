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Rifirrafe entre Ana Iris Simón y José Peláez por la limitación de alumnos migrantes en las aulas: "Es una medida de izquierdas"

La decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de limitar al 30 % la presencia de alumnos extranjeros con bajo dominio del italiano en determinadas aulas ha provocado un choque entre los colaboradores. Ana Iris Simón ha defendido que los colegios deben ser un reflejo de la sociedad, mientras que José Peláez ha cuestionado la medida.

Los colaboradores reaccionan a la decisión de Meloni

Los colaboradores chocan por la decisión de Meloni de limitar el número de alumnos migrantes por aula

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Anna Martín
Publicado:

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado este jueves un decreto que limitará, a partir del curso escolar 2027-2028, el número de alumnos extranjeros en las aulas con poco dominio del italiano al 30 %. Además, estas nuevas normas incluyen la prohibición de que las alumnas se cubran completamente el rostro, vetando así el burka y el niqab.

Elena Ramallo, docente y doctora en Derecho, conecta con el programa para valorar esta decisión de Meloni, que considera "muy pertinente", y plantea el supuesto de que el mismo reglamento se aplicara en España. En el caso de nuestro país, Ramallo asegura que "hay una norma que no se está cumpliendo de la Ley de Extranjería". Apelando a esta ley, la experta en Derecho menciona que incluye "conocer derechos, libertades, sobre la igualdad y el conocimiento del idioma". Asimismo, recuerda que se aprobó durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La periodista y colaboradora habitual del programa Ana Iris Simón considera que puede tratarse de una "medida de izquierdas", aunque remarca que desconoce si en el contexto italiano se ha considerado como tal. En la Comunidad de Madrid, según asegura conocer, es la región de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más segrega después de Turquía.

"Lo deseable es que los colegios se parezcan a las sociedades que hay alrededor"

"Es beneficioso para todos y para aquellos alumnos que están en riesgo de pobreza y exclusión, como es el caso de muchos migrantes, tener colegios que sean un reflejo de la sociedad". Según plantea, en un colegio en el que el 80 % son migrantes no se representa la sociedad, y en uno con un 5 %, cree que tampoco.

"Lo deseable es que los colegios se parezcan a las sociedades que hay alrededor de ellos y eso en España no está ocurriendo, sobre todo en las grandes ciudades", resume su percepción Ana Iris Simón, que pone sobre la mesa que habría que adoptar medidas, aunque considera que serían "muy impopulares".

El también periodista y colaborador José Peláez discrepa por completo. No cree "en absoluto" que se trate de una medida progresista. "Me temo que si nacieran en Estados Unidos o en Australia Meloni tendría poco reparo en que fueran mayoritarios", dice. En referencia a las sociedades planteadas por Ana Iris, Peláez se dirige a ella: "Incluso en los barrios que son mayoritarios les decís que no lo pueden ser en las aulas". "No tiene sentido", continúa.

"Por el bien de los propios alumnos no se puede tolerar que haya guetos", sostiene el periodista.

"¿Qué será lo siguiente, un número máximo de homosexuales, de judíos o de negros?"

Peláez, que discrepa de la medida, se cuestiona un hipotético caso relacionado con esta decisión, que no comparte: "¿Qué será lo siguiente, un número máximo de homosexuales, de judíos, de negros?". "No puede ser. Si tú eres un trabajador legal, con permiso de residencia, que cotizas y que eres un ciudadano italiano en todos los efectos, tu hijo tiene el mismo derecho que otro aunque no haya nacido en Italia".

Ana Iris descarta estar refiriéndose a lo que plantea Peláez, sino a que "reciban la misma educación que un nacional".

Elena Ramallo separa la realidad planteada en plató por los colaboradores de la que se vive en las aulas y explica que "el nivel de niños que no conozcan el idioma o tengan un nivel muy bajo hace que se baje completamente el nivel educativo". Asimismo, pide soluciones al respecto.

La periodista Pilar Velasco, desde plató, ve una fácil solución: "Que pongan refuerzos". Para ella, la decisión de Meloni "segrega" porque, según dice, "su problema es que son pobres, no inmigrantes".

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