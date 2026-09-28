La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: gana el Supercomodín y no se entera

Andrés ha asumido la difícil tarea de resolver el Panel de la Letra Oculta desde cero. No bastante con esto, también tenía que encontrar dicha letra escondida para, además del dinero que consiguiera acumular en su marcador, llevarse el codiciado Supercomodín.

Así, el concursante ha ido tirando de la ruleta y pidiendo consonantes poco a poco. Con 275€, Andrés ha logrado desvelar la J como letra oculta; sin embargo, no tenía ni idea de lo que acababa de lograr. Ha sido el propio Jorge Fernández el que se lo ha tenido que recordar: “¡Supercomodín, Andrés!”.

Una vez superado el despiste, Andrés ha vuelto a lanzar para, esta vez, ver clara la respuesta final. ¿El resultado? 675€ para su bolsillo, el gajo más valioso en su atril y una “amonestación” por parte del presentador: “Te voy a sacar tarjeta roja”. Por suerte, Jorge ha cambiado de opinión y lo ha dejado en “amarilla”.

¿Te has perdido este divertido panel? Dale play al vídeo de arriba para verlo completo.