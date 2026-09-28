Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de septiembre

La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: gana el Supercomodín y no se entera

Andrés ha logrado descubrir la letra oculta y llevarse el Supercomodín. Sin embargo, el concursante no se había dado cuenta de ello y el presentador ha tenido que sacarle “tarjeta amarilla”.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: Gana el Supercomodín y no se entera

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Andrés ha asumido la difícil tarea de resolver el Panel de la Letra Oculta desde cero. No bastante con esto, también tenía que encontrar dicha letra escondida para, además del dinero que consiguiera acumular en su marcador, llevarse el codiciado Supercomodín.

Así, el concursante ha ido tirando de la ruleta y pidiendo consonantes poco a poco. Con 275€, Andrés ha logrado desvelar la J como letra oculta; sin embargo, no tenía ni idea de lo que acababa de lograr. Ha sido el propio Jorge Fernández el que se lo ha tenido que recordar: “¡Supercomodín, Andrés!”.

Una vez superado el despiste, Andrés ha vuelto a lanzar para, esta vez, ver clara la respuesta final. ¿El resultado? 675€ para su bolsillo, el gajo más valioso en su atril y una “amonestación” por parte del presentador: “Te voy a sacar tarjeta roja”. Por suerte, Jorge ha cambiado de opinión y lo ha dejado en “amarilla”.

¿Te has perdido este divertido panel? Dale play al vídeo de arriba para verlo completo.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: gana el Supercomodín y no se entera

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos

Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

SOL ACAMPADA

Segundo día de acampada en Sol por el decreto ‘Maricarmen’: "¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe"

Huevos a la reina con champiñones y jamón
DELICIOSOS Y VERSÁTILES

Receta de huevos a la reina con champiñones y jamón: “Siempre vais a quedar bien”

Lola Índigo y Mika en La Voz
¡VOTA EN EL RANKING!

El lapsus de un talent hace historia en La Voz y otros momentos virales de la última gala

Lorena García en Espejo Público.
Crisis Ceuta

Lorena García, tras su visita a Marruecos: "Nadie tiene dudas allí de que se dejó pasar a la gente a Ceuta"

La presentadora Lorena García cuenta en 'Espejo Público' cómo ha vivido su reciente viaje a Marruecos. "Tenía la sensación agridulce de saber que iba a un país que ahora mismo es hostil con el mío".

juez villegas
CRISIS DE LA VIVIENDA

Jesús Villegas, sobre la acampada en Sol: "Deben colaborar las dos fuerzas policiales, es injusto que la protesta la financien los comerciantes"

El magistrado ha criticado el enfrentamiento entre administraciones para decidir quién debe actuar ante la acampada y ha recordado las pérdidas que sufrieron los negocios de la zona durante el 15M. Además, ha explicado que expropiar la vivienda de Mari Carmen sería legal, pero supondría un "coste enorme" para las arcas públicas.

Los socios ponen entre las cuerdas a Sánchez para aprobar el decreto

Los socios ponen entre las cuerdas a Sánchez para aprobar el decreto de vivienda: "Si no incluye nuestras peticiones, no entraremos en el Consejo de Ministros"

Paquirri

Kiko Rivera cumple su promesa y reparte el legado de Paquirri: la foto con Fran Rivera en la que no hay rastro de Cayetano

¿Un nuevo 15M?

¿Un nuevo 15M? Las similitudes y diferencias con la acampada por la vivienda de Sol

Publicidad