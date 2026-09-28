“¡Casi la lío!”: Andrés, a punto de perder 600 euros al resolver el panel

Laura ha querido aprovechar sus gajos para tratar de convertirlos en dinero. De este modo, arrancaba el panel desvelando todas las vocales antes incluso de lanzar de la ruleta. Sin embargo, la mala suerte ha entrado en juego y ha caído en la quiebra, teniendo que gastar el Comodín para subsanar la situación. Algo que no le ha valido de mucho, cayendo acto seguido una vez más en la casilla negra.

Andrés ha sido el encargado de recoger el testigo de su compañera y, en tan solo dos lanzamientos, ha logrado situarse en nada menos que 600€. Una cifra lo suficientemente elevada como para animarse a resolver el panel.

Sin embargo, cuando estaba leyendo, la última palabra se le ha atragantado, dudando entre “amanecer” y “atardecer”. El concursante se ha fijado en los detalles a la velocidad de la luz para descubrir que solo el ocaso tenía cabida real en la pantalla de Brian y ha salido indemne de la situación; aunque reconociendo que “casi la lía”.

¿Tú también has dudado? Vuelve a ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.