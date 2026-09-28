Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de septiembre

“¡Casi la lío!”: Andrés, a punto de perder 600 euros al resolver el panel

Con muchas letras todavía por descubrir, Andrés se ha dispuesto a resolver el panel con 600€ acumulados; aunque ha estado a punto de perderlo todo por un pequeño error.

Andrés en La ruleta de la suerte

“¡Casi la lío!”: Andrés, a punto de perder 600 euros al resolver el panel

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Laura ha querido aprovechar sus gajos para tratar de convertirlos en dinero. De este modo, arrancaba el panel desvelando todas las vocales antes incluso de lanzar de la ruleta. Sin embargo, la mala suerte ha entrado en juego y ha caído en la quiebra, teniendo que gastar el Comodín para subsanar la situación. Algo que no le ha valido de mucho, cayendo acto seguido una vez más en la casilla negra.

Andrés ha sido el encargado de recoger el testigo de su compañera y, en tan solo dos lanzamientos, ha logrado situarse en nada menos que 600€. Una cifra lo suficientemente elevada como para animarse a resolver el panel.

Sin embargo, cuando estaba leyendo, la última palabra se le ha atragantado, dudando entre “amanecer” y “atardecer”. El concursante se ha fijado en los detalles a la velocidad de la luz para descubrir que solo el ocaso tenía cabida real en la pantalla de Brian y ha salido indemne de la situación; aunque reconociendo que “casi la lía”.

¿Tú también has dudado? Vuelve a ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

militares

Un informe de inteligencia alerta de que el terrorismo yihadista fija como objetivo a los militares en Ceuta: "Nos ponen trampas en los acantilados para que nos matemos"

Los colaboradores reaccionan a la decisión de Meloni

Rifirrafe entre Ana Iris Simón y José Peláez por la limitación de alumnos migrantes en las aulas: "Es una medida de izquierdas"

Alba en La ruleta de la suerte

Alba se lleva un marcador espectacular con Pequeña Miss Sunshine: “¡Qué barbaridad!”

Andrés en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de septiembre

“¡Casi la lío!”: Andrés, a punto de perder 600 euros al resolver el panel

Jacqueline de la Vega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la nueva vida de Jacqueline de la Vega

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de septiembre

La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: gana el Supercomodín y no se entera

Andrés ha logrado descubrir la letra oculta y llevarse el Supercomodín. Sin embargo, el concursante no se había dado cuenta de ello y el presentador ha tenido que sacarle “tarjeta amarilla”.

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos
Suave y distinta

Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

Joseba Arguiñano ha propuesto un ligero cambio en la clásica sopa de ajo. El cocinero le ha añadido una patata para darle una textura distinta y más suave en boca. Una propuesta lleva de sabor que hará tus delicias este otoño.

SOL ACAMPADA

Segundo día de acampada en Sol por el decreto ‘Maricarmen’: "¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe"

Huevos a la reina con champiñones y jamón

Receta de huevos a la reina con champiñones y jamón: “Siempre vais a quedar bien”

Lola Índigo y Mika en La Voz

El lapsus de un talent hace historia en La Voz y otros momentos virales de la última gala

Publicidad