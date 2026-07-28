Ana Iris Simón carga contra Pedro Sánchez por centrar el debate de los incendios en el cambio climático: "El pacto de Estado está guardado en un cajón"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado la gravedad de los incendios forestales con la emergencia climática durante una comparecencia en la que ha reclamado unidad para reforzar la prevención y la reconstrucción de las zonas afectadas. "La emergencia climática se está agravando año tras año. Tenemos que estar unidos en la prevención y reconstrucción de las zonas afectadas para que sean más resilientes las infraestructuras y los entornos dañados", ha afirmado.

Sánchez también ha lanzado un mensaje a la oposición: "El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática. Negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara; nos hace más vulnerables y hace a nuestra población mucho más insegura".

Unas declaraciones que han generado críticas entre los colaboradores del programa, quienes consideran que el presidente pone el foco únicamente en el cambio climático y evita asumir responsabilidades en la gestión y prevención de los incendios, pese a que la comunidad científica sí señala el calentamiento global como un factor que favorece su intensidad y propagación.

"No puede ser una excusa para no hacer nada"

Ana Iris Simón ha reprochado al Ejecutivo no haber impulsado un gran acuerdo en materia forestal. "Que diga dónde está el pacto de Estado. Está guardado en un cajón; ni siquiera lo llevó al Congreso", ha afirmado, reclamando además la creación de un comité de expertos en incendios forestales para asesorar al Gobierno.

Por su parte, Juan Diego Madueño ha acusado al presidente de utilizar el cambio climático para desviar el foco del debate político. "Efectivamente, las temperaturas suben, pero no se puede hacer de eso una excusa para no hacer nada. Siempre echa balones fuera", ha criticado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.