Segundo día de acampada en Sol por el decreto ‘Maricarmen’: "¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe"

La Puerta del Sol vuelve a amanecer este martes convertida en un campamento improvisado. Es el segundo día de acampada por el llamado decreto ‘Mari Carmen’ y, según los manifestantes, la protesta no tiene fecha de finalización. "¿Hasta cuándo?", preguntan. La respuesta es clara: "Hasta que se apruebe el decreto".

Más de 400 tiendas se extienden ya por Sol y durante toda la mañana no han dejado de llegar personas para sumarse a la movilización. Los participantes aseguran que permanecerán allí de forma indefinida hasta que se apruebe el decreto de vivienda que reclaman.

Entre sus principales reivindicaciones están los contratos de alquiler indefinidos, la paralización de los precios de los alquileres y la paralización de los desahucios. La protesta está impulsada por un movimiento de inquilinos que reclama un cambio en el modelo de acceso a la vivienda.

¿Qué hará el gobierno?

Fernando, uno de los participantes y miembro del movimiento, sitúa ahora el foco en la respuesta de los partidos que forman el Gobierno. "Esperanza o no, eso hay que preguntarle a los partidos del Gobierno: qué van a hacer, si van a dar ese paso que tanta gente está pidiendo", señala.

Para los manifestantes, la principal esperanza no está únicamente en una eventual decisión política, sino en la propia capacidad de organización del movimiento. "La esperanza que tenemos es esta fuerza colectiva. Esa es nuestra esperanza", explica Fernando. El activista defiende que la movilización va más allá de la acampada de Sol y que puede tener efectos en las negociaciones entre inquilinos y propietarios. "Más allá de lo que pase mañana, esta fuerza colectiva ya está para quedarse y está organizada", sostiene.

En su opinión, esa organización también puede modificar la relación de fuerzas entre propietarios e inquilinos. "Es la que nos va a permitir ganar las negociaciones con nuestros caseros, porque el miedo ha cambiado de bando", afirma. Fernando pone como ejemplo las situaciones de desahucio o de finalización de contratos: "Ahora, cuando nos intenten expulsar de nuestras casas y les digamos que nos quedamos, quien va a sudar es el casero que va a recibir esa carta".

Continuará la acampada en Sol

La reivindicación de los alquileres indefinidos ocupa un lugar central en la protesta. "Si mañana no nos dan los alquileres indefinidos, esto va a seguir", advierte.

Para el movimiento, esta medida sería solo el comienzo de una transformación más amplia del mercado de la vivienda. "Los alquileres indefinidos son el primer paso, es lo mínimo que necesitamos para caminar hacia un nuevo modelo de vivienda en el que el derecho a la vivienda esté en el centro y el negocio de unos pocos no esté", concluye Fernando.

Mientras tanto, las tiendas continúan creciendo en Sol y los manifestantes mantienen su compromiso de permanecer allí hasta que llegue una respuesta a sus demandas.

Rifirrafe entre el Sindicato y un multipropietario

"Está mintiendo en todo lo que dice, Maricarmen lleva mucho tiempo viniendo al Sindicato, si hubiéramos tenido oportunidad de acabar con todo esto, lo hubiéramos hecho, Urbagestión solo quiere especular con la vivienda de todos", ha explicado Fernando en respuesta a un multipropietario de 15 viviendas.

Fernando ha querido preguntarle si la solución pasa por que paguemos más alquileres y el multipropietario, Jon Goitia ha respondido: "La estabilidad en las viviendas que teníamos en el año 15 o 17, se han ido rompiendo por las sucesivas normas que han ido metiendo los que intervienen en el mercado", también ha querido responder a las palabras de Fernando y le ha explicado: "Hay una diferencia muy grande, las administraciones no tienen ganas de hacer casas y vosotros decís que los caseros paguen las viviendas a un tercio del alquiler para que viváis tranquilos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.