MILITARES EN CEUTA
Un informe de inteligencia alerta de que el terrorismo yihadista fija como objetivo a los militares en Ceuta: "Nos ponen trampas en los acantilados para que nos matemos"
El portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, exige que se revisen cuanto antes las condiciones de los militares en Ceuta: "Nuestra defensa es un espray pimienta".
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Más de 60 días después y, con los militares desplegados en Ceuta sin la posibilidad de actuar, el portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, alerta de que se han convertido en el objetivo prioritario para el terrorismo yihadista.
El propio portavoz, ha alertado de la enorme inquietud de los militares ante el riesgo que asumen a diario: "Nuestros militares están preocupados, somos objetivo, el colectivo con más agresiones".
El representante ha alertado del peligro de desplegar efectivos sin las directrices, medios y respaldo legal necesarios para responder con contundencia frente a amenazas extremas: "El problema es que nosotros somos las Fuerzas Armadas. Si sacamos a nuestras Fuerzas Armadas a medio gas, se encuentran con que son objetivos de grupos organizados. Lo hemos visto con las trampas que hay en los acantilados", y recalca, "nos ponen trampas para que nos matemos, pero estamos más que preparados".
La única defensa de los militares son esprays pimienta
Frente a la vulnerabilidad de los militares en los accesos y zonas de vigilancia, Marco Antonio ha reclamado que se les autorice a los militares actuar: "Pedimos unas órdenes claras, que tengamos claras las actuaciones, porque vemos cómo nuestros compañeros estaban con las manos cruzadas mientras se producía el traslado. Queremos que un militar no tenga miedo de actuar", reclama.
Marco Antonio ha mostrado su preocupación denunciando que las tropas que patrullan las calles y perímetros sin herramientas, no tengan medios eficaces de control: "Nuestra única defensa son los esprays pimienta. Los primeros sorprendidos somos nosotros. Nuestras herramientas de trabajo ya saben cuáles son: no nos vamos a liar a tiros, pero cuando vemos a un militar con su uniforme, impone respeto".
"Fuera de la legalidad no actuaremos, pero no podemos salir sin defensas. ¿Alguien se ha parado a pensar en la responsabilidad para dar seguridad a más? Somos el Ejército", ha finalizado.
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