José Peláez, sobre la propaganda marroquí que alardea de "poder tomar Ceuta en dos horas": "Podrían tomarla en mucho menos y cuando quieran"

Esta mañana ha publicado un artículo 'El Español' en el recoge un tweet publicado por Defense Atlas. En dicha publicación, asegura que Marruecos alardea de que podría invadir completamente Ceuta en cuestión de dos horas. El titular: "'Operation Ceuta Liberation': la propaganda marroquí alardea con datos falsos de que podría tomar la ciudad en 2 horas" no deja indiferente a nadie.

Desde hace ya más de un mes, cuando comenzó esta crisis migratoria en la ciudad autónoma, Marruecos mantiene su postura con respecto a la soberanía de Ceuta y Melilla. En este contexto, el 'Observatorio Atlántico de Defensa y Armamento' lanzaba este tweet en el que escribe:

"Urgente: Las estimaciones iniciales indican que el ejército español tiene la capacidad de iniciar un ataque al Reino de Marruecos, pero no logrará cumplir sus objetivos. Las estimaciones iniciales también indican que las defensas aéreas españolas no podrán resistir más de 15 días si algún conflicto armado escala a guerra abierta, y que las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos no necesitarán desplegar su fuerza aérea para lograr este objetivo".

"Yo creo en una hora y media lo hacen"

En este contexto, el locutor José Peláez ha intervenido para asegurar que él considera demasiado tiempo el que se plantean los marroquíes.

"A mí me parece muchísimo tiempo dos horas, podrían tomarla en mucho menos y cuando quieran porque además Pedro Sánchez ha dicho desde la tribuna del Congreso que está encantado de que nadie hiciera nada, con lo cual, es una manera de decir 'entrad de nuevo porque no vamos a hacer nada'. Yo creo que en una hora y media lo hacen".

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