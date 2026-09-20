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Meloni propone prohibir el burka en las escuelas y limitar el número de alumnos extranjeros por clase

La primera ministra italiana asegura que en Italia "nadie puede decidir que una joven deba esconderse".

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha da un paso más en su política migratoria asegurando que quiere prohibir el burka y el nicab en las escuelas, además de limitar el número de estudiantes extranjeros por clase.

"En Italia nadie decidirá que una joven deba esconderse"

"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", dijo Meloni sobre el deseo de prohibir el burka y el nicab, símbolos del islam que entiende como abusivos y prohibitivos hacia la mujer.

"No es posible que en un aula italiana los alumnos italianos se sientan desplazados por ser minoría"

Giorgia Meloni

En este sentido, Meloni también justificó su deseo de que no haya más alumnos extranjeros que italianos en las clases del país transalpino: "No es posible, que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir"

La mandataria italiana entonces fijará por norma un límite máximo de alumnos extranjeros por aula e impondrá a las familias de estudiantes con dificultades de integración la obligación de aprender italiano.

A su vez, este domingo dejó claro que en su idea también se plantea una reforma para cambiar la Formación Profesional en la que busca acabar con la idea de que estos estudios tienen un valor académico menor. La mandataria anunció que estos centros pasarán a llamarse oficialmente 'institutos', con el objetivo de dejar claro desde el propio nombre que son "escuelas de igual valor" y que quienes estudian en ellas tienen el mismo reconocimiento.

Giorgia Meloni aprovechó para criticar con dureza los aprobados generales por considerar que pueden perjudicar la cultura del esfuerzo. Según explicó, una escuela para todos debe ser capaz de reconocer los logros y detectar las dificultades, motivando a los alumnos que avanzan más rápido y ofreciendo apoyo a quienes tienen problemas.

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