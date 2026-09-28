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El secreto | Capítulo 4

Serhat descubre que Zeynep está mucho más pendiente de él de lo que admite

Cuando todo está a punto de descontrolarse, Zeynep aparece para detenerlo... y una pregunta deja al descubierto la complicidad entre los dos.

Serhat descubre que Zeynep está mucho más pendiente de él de lo que admite

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Destrozado por todo lo que ha descubierto sobre Berrak, Serhat ha acudido al restaurante del hombre con el que su mujer mantenía supuestamente un oscuro negocio, dispuesto a exigirle explicaciones.

Fuera de sí, no ha dudado en empujarlo y enfrentarse cara a cara. "¿Abriste esto con el dinero que le robaste a Berrak?", le ha preguntado. Antes de que la situación fuera a más, Zeynep ha aparecido y ha conseguido sacarlo del restaurante para evitar que cometiera una locura.

Ya en la calle, Serhat no ha podido contener el dolor que llevaba dentro y ha comenzado a recordar todo lo que había vivido junto a Berrak. Incapaz de verlo sufrir de esa manera, Zeynep ha intentado frenarlo. "Ya basta, Serhat. No te tortures más", le ha pedido.

Justo en ese instante, le ha hecho la pregunta: "¿Por qué te preocupas tanto por mí?". Zeynep ha intentado restarle importancia con una respuesta que ni ella misma parecía creerse. "Porque si te pasa algo, nunca encontraré al padre de Kader".

¿Ha empezado Zeynep a sentir algo por Serhat o todavía no está preparada para reconocerlo?

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Antena 3 » Series » El Secreto

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