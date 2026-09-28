Las redes de explotación sexual en Ceuta: descubren una red de prostitución por 20 euros a cambio de comida y un techo

Sumida en el caos, Ceuta se ha convertido en el espacio perfecto para proxenetas. Multitud de menores migrantes están recurriendo a la prostitución, captadas por varias organizaciones que las explotan sexualmente a cambio de dinero y un lugar donde dormir. Son desplazadas en furgonetas a chalés y pisos donde son víctimas de esta actividad, según fuentes policiales, por tarifas de entre 20 y 30 euros.

Cada día el procedimiento es el mismo. Llegadas las 22:00 horas, multitud de niñas migrantes bajan a la playa del Trampolín, donde son recogidas por proxenetas y llevadas al punto de prostitución. Tras realizar la actividad, las chicas son devueltas al mismo lugar de encuentro para pasar la noche en las inmediaciones del centro de acogida de La Hípica, un espacio destinado a mujeres y niños vulnerables.

Numerosos grupos de WhatshApp

Es a través de grupos de WhatsApp como se organizan los clientes. Según otros compañeras que conviven con ellas en el CETI, "son niñas que beben, a las que les gusta la juerga y cuya única manera de conseguir dinero es prostituirse".

Pero estas niñas no siempre venden su cuerpo a las mafias a cambio de dinero, en ocasiones, también lo hacen "por tener una habitación en la que dormir". Muchas aspiran a tener una vida mejor y la única forma de salir de la situación en la que están es echarse a los brazos de la prostitución como salida desesperada.

Al principio, las jóvenes estaban en la calle y fueron violadas y agredidas sexualmente. Fue a partir de entonces cuando estas redes empezaron a operar y a contactar con las chicas a cambio de comida o de un techo. Algunas de ellas, aseguran sus compañeras, ya ejercían la prostitución en Marruecos: "Igual que han entrado ladrones y presos, han entrado prostitutas".

Las chicas llegan a pelearse por los clientes, una de ellas apuñaló a otra por este motivo en el campamento instalado a las puertas del CETI. La policía está tratando de investigar e identificar dónde se están produciendo este tipo de servicios para desmantelar las redes y erradicar la explotación de las menores.

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