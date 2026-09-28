Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la nueva vida de Jacqueline de la Vega

Tras casi 20 años sin pisar un plató de televisión, Jacqueline de la Vega nos cuenta qué ha hecho durante todo este tiempo y cómo es su nueva vida.

Jacqueline de la Vega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jacqueline de la Vega fue uno de los rostros más conocidos de los años 90. De origen mexicano, siendo muy joven decidió cruzar el charco y llegar a España, donde triunfó rápidamente.

Tras su llegada a nuestro país, Jacqueline recorrió cientos de pasarelas con grandes personajes como Bimba Bosé o Vanesa Romero. Sin embargo, su carrera no se queda ahí, sino que da el salto a la televisión e, incluso, a la ficción.

Esta tarde, Jacqueline de la Vega se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles 20 años después de su última aparición. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

militares

Un informe de inteligencia alerta de que el terrorismo yihadista fija como objetivo a los militares en Ceuta: "Nos ponen trampas en los acantilados para que nos matemos"

Los colaboradores reaccionan a la decisión de Meloni

Rifirrafe entre Ana Iris Simón y José Peláez por la limitación de alumnos migrantes en las aulas: "Es una medida de izquierdas"

Alba en La ruleta de la suerte

Alba se lleva un marcador espectacular con Pequeña Miss Sunshine: “¡Qué barbaridad!”

Andrés en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de septiembre

“¡Casi la lío!”: Andrés, a punto de perder 600 euros al resolver el panel

Jacqueline de la Vega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la nueva vida de Jacqueline de la Vega

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de septiembre

La “amonestación” de Jorge Fernández a Andrés por “empanado”: gana el Supercomodín y no se entera

Andrés ha logrado descubrir la letra oculta y llevarse el Supercomodín. Sin embargo, el concursante no se había dado cuenta de ello y el presentador ha tenido que sacarle “tarjeta amarilla”.

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos
Suave y distinta

Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

Joseba Arguiñano ha propuesto un ligero cambio en la clásica sopa de ajo. El cocinero le ha añadido una patata para darle una textura distinta y más suave en boca. Una propuesta lleva de sabor que hará tus delicias este otoño.

SOL ACAMPADA

Segundo día de acampada en Sol por el decreto ‘Maricarmen’: "¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe"

Huevos a la reina con champiñones y jamón

Receta de huevos a la reina con champiñones y jamón: “Siempre vais a quedar bien”

Lola Índigo y Mika en La Voz

El lapsus de un talent hace historia en La Voz y otros momentos virales de la última gala

Publicidad