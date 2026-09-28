Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la nueva vida de Jacqueline de la Vega

Jacqueline de la Vega fue uno de los rostros más conocidos de los años 90. De origen mexicano, siendo muy joven decidió cruzar el charco y llegar a España, donde triunfó rápidamente.

Tras su llegada a nuestro país, Jacqueline recorrió cientos de pasarelas con grandes personajes como Bimba Bosé o Vanesa Romero. Sin embargo, su carrera no se queda ahí, sino que da el salto a la televisión e, incluso, a la ficción.

Esta tarde, Jacqueline de la Vega se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles 20 años después de su última aparición. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!