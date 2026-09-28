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Mejores momentos | 28 de septiembre

Alba se lleva un marcador espectacular con Pequeña Miss Sunshine: “¡Qué barbaridad!”

No es fácil alcanzar los 1.000€ en un solo panel y Alba ha logrado duplicar esa cifra en una misma prueba. ¡Increíble!

Alba en La ruleta de la suerte

Alba se lleva un marcador espectacular con Pequeña Miss Sunshine: “¡Qué barbaridad!”

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Borja Tamayo
Publicado:

Andrés ha sabido llevar el liderazgo durante la mayor parte del programa; sin embargo, en un solo panel, Alba ha decidido ponerle las cosas difíciles a su compañero. Y es que, en La ruleta de la suerte, todo puede cambiar extraordinariamente rápido.

El panel con frases de cine daba como pista Pequeña Miss Sunshine, la divertida comedia indie de 2006. Alba, que no la había visto, se disponía a resolverlo por cuenta propia. Ha caído en la casilla de 100€ para multiplicarlo por cuatro, después en la de 75€ que ha multiplicado por tres y, en un momento de tensión, lo ha multiplicado todo con el x2.

Ahora bien, estaba muy lejos de conformarse. Con 1.050€ acumulados, ha vuelto a tirar para caer tres veces en la casilla de 150€ y alcanzar la escandalosa cantidad de 2.050€. “¡Qué barbaridad!”, ha afirmado Jorge Fernández cuando el público ha hecho una merecidísima ola a la concursante, que con un solo panel se ha colocado en la primera posición de cara a la Gran Final.

¿Quieres ver este panel tan increíble? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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